Largas colas para hacerse con la preciada ostra del Eo en su festival anual: "Están buenísimas y el sitio es ideal"

"Las ostras están muy buenas y el sitio es ideal, bucólico", resumieron José Ramon Toreno y Montserrat García, de Pola de Siero, sentados a la mesa en Castropol, con la ría del Eo como telón de fondo en una mañana cálida y soleada. No se puede pedir más. El festival gastronómico "Somos la ostra" vivió tanto el viernes como este sábado impresionantes colas para disfrutar del producto y del paisaje.

Tal fue el éxito del viernes, coincidiendo con el festivo del Primero de mayo, que los ostricultores agotaron la partida que habían reservado para esa jornada. "Por la tarde, nos quedamos sin ellas. Ese día, vendimos un tercio de lo previsto en todo el festival", señala Eduardo Martín, de Acueo, convencido de que fue la mejor jornada de los doce años de la cita. También los responsables de OstrAstur vieron desbordadas sus previsiones.

Lleno en las actividades

"Hubo mucha gente en la degustación y también en las actividades planificadas a lo largo del día", celebran desde el Ayuntamiento del tirón que tiene esta cita gastronómica.

En la jornada del sábado, no solo se pudieron consumir ostras al natural, sino también cuatro elaboraciones hechas con mimo por el ciclo de cocina del instituto Valle de Aller. Cuenta el profesor de cocina Víctor Pérez que estos años de alianza con el festival han supuesto un aprendizaje para los alumnos. "Es bueno para ellos porque trabajan con un producto que no se ve en las cuencas mineras", expone.

En imágenes: Colas y mucho ambiente en el festival de la ostra de Castropol / T. Cascudo

Durante los días previos al evento diseñan las elaboraciones en el aula y luego, una pequeña representación de alumnos, las lleva a Castropol. Su propuesta pasa por presentar la ostra en crudo, acompañada de diferentes elaboraciones. En este caso, hubo una de ajo blanco de huevo, otra de cayos de pixín y morro de cerdo con sidra Trabanco, una tercera ostra ahumada con gel de vermú Siderit de lima y otra ostra con puerro y cava.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, acompañada, entre otros, por el alcalde de Castropol, Francisco Javier Vinjoy, visitó ayer el evento y defendió su consolidación: "Pone en valor una materia prima como es la ostra, seña de identidad de esta zona y de toda Asturias. Además, sitúa a Castropol como el lugar de referencia para la ostra". Su opinión es compartida por los visitantes como la ovetense Isabel Álvarez, asidua de la cita: "Son un manjar. Están buenísimas y es un lujo comerlas en este entorno". Carmen Suárez, castropolense afincada en Girona lo ratifica: "Están muy buenas, el paisaje es chulo y la gente encantadora".

Programa del domingo

"Somos la Ostra" continúa este domingo con un programa intenso que se prolonga hasta las 15.30 horas. A las 11.00 habrá un taller de elaboración de llaveros marineros en el Club de Mar y, media hora después, tendrá lugar la visita guiada "Castropol de leyenda" a cargo de Ana María González. A las 12.00 habrá una sesión de coctelería a cargo del Club de Mar y también comenzará la degustación de ostras.

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Este domingo también habrá un show de cocina en directo a cargo de Avelino Gutiérrez, cocinero y gerente del restaurante Peñalba, de Figueras. A las 14.00 horas se cerrará la programación con el tradicional concurso de abridores de ostras.