El piloto coañés Rubén Bousoño se hace con el primer "Tramo de Tierra Villa de Vegadeo": buen tiempo y emoción para la prueba de A Veiga Racing
La competición nace con el sobrenombre de "Memorial Miguel Pérez 'Piel" y pretende rendir homenaje a un miembro de esta escudería veigueña recientemente fallecido
La escudería A Veiga Racing regresa a la acción tras nueve años de parón a nivel competitivo y lo hace organizando su primer "Tramo de Tierra Villa de Vegadeo". En la cita, que tuvo lugar este sábado en la parroquia de Meredo, se impuso el piloto coañés Rubén Bousoño, de Yacar-cross. La competición reunión a casi medio centenar de vehículos y se desarrolló sin incidencias reseñables.
La prueba nace con el sobrenombre de "Memorial Miguel Pérez 'Piel" y pretende rendir homenaje a un miembro de esta escudería veigueña recientemente fallecido. De hecho, la entrega de premios fue especialmente emotiva pues el hermano del fallecido intervino para agradecer el gesto. Precisamente se eligió Meredo para la prueba por ser la tierra de este querido compañero.
La escudería A Veiga Racing organizó durante muchos años un rallysprint sobre asfalto y ahora regresa a la acción con este Tramo de Tierra que resultó un éxito. Pese al anuncio de fuertes lluvias, la mayor parte de la competición se desarrolló en seco con algún chubasco puntual.
Tras Rubén Bousoño, en segunda posición quedó J. C. González y, el tercer puesto fue para C. Gil.
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