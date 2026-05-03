Buscan al tripulante de un pesquero francés en la costa de El Franco que salió a faenar hace cuatro días y no regresó

Buscan al tripulante de un pesquero francés en zona de Porcía, en El Franco, que salió a faenar hace cuatro días y no regresó. La búsqueda se concentra en la zona de la punta de La Atalaya, donde han aparecido restos de su embarcación.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso del Centro de Salvamento Marítimo a las 9:05 horas. En la llamada, salvamento solicitó apoyo por tierra. Indicaron que la embarcación Santa María Dominic, con base en el puerto francés de Audierne, lleva desaparecida desde el pasado 29 de abril, cuando no regresó a puerto después de faenar.

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El helicóptero Pesca 2 de la Xunta de Galicia fue el primero en llegar a la zona, en torno a las 8.00 de la mañana. En la zona hay también dos patrullas de la Guardia Cicil con agentes rastreando a pie la costa. En el lugar Salvamento Marítimo tiene el Helimer y una embarcación. Se ha movilizado a la ERIE de Cruz Roja y a la agrupación de voluntarios de protección civil de El Franco