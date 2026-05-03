"Somos la ostra" cierra su edición más multitudinaria: "Hubo mucha gente todos los días, incluso lloviendo la carpa estuvo abarrotada"
La jornada del domingo contó con la demostración de cocina de Avelino Gutiérrez, del Peñalba, y el tradicional concurso de abridores de ostras
Una de las citas de referencia este puente fue el festival gastronómico "Somos la ostra" de Castropol. El balance de esta duodécima edición también es positivo. El alcalde castropolense, Francisco Javier Vinjoy, destaca la buena respuesta del público. "Francamente, hubo mucha gente todos los días, incluso el domingo, que llovió casi toda la jornada, la carpa estuvo abarrotada en todo momento. Fue un festival espectacular por la cantidad de gente que hubo", celebra Vinjoy de esta cita que puso a la venta una partida de 25.000 ostras, que prácticamente se agotaron.
La organización señala que todas las actividades gozaron de mucho éxito. A las exhibiciones de las escuelas de hostelería de Tapia y Moreda de Aller, se sumó ayer la del cocinero Avelino Gutiérrez, del Peñalba, de Figueras. Realizó tres salsas de pesto, pisto y placton para acompañar a las ostras al natural.
La cita se cerró con el ya clásico concurso de abridores de ostras que contó con cinco participantes del concejo. Se impuso Ramón Pérez "Moncho", del Club de Mar de Castropol. Además, la cita contó con un jurado de lujo, ya que, además de representantes de las dos empresas de ostricultura de la ría y del profesor de cocina del instituto de Tapia Héctór González, se sumó el cocinero madrileño Andrés Madrigal, de visita en la zona.
También en Tapia tuvo lugar el Festival de la sidra que organizan los promotores del Festival Intercéltico d'Occidente, mientras que en Luarca se celebró la tercera edición de GastroLuarca.
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