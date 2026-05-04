Alquilar coches eléctricos en Vegadeo, una propuesta pionera que busca mejorar la movilidad en la zona rural (y que pronto estará presente en Tapia)

Vegadeo ha sido el concejo elegido por el Principado para poner en marcha un proyecto piloto de movilidad rural sostenible basado en el alquiler compartIdo de vehículos eléctricos, una iniciativa con la que el gobierno regional pretende mejorar la conectividad en el occidente asturiano y acercar nuevos servicios a las zonas rurales.

Durante la presentación del proyecto, celebra esta mañana de lunes, la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, destacó la importancia de seguir implantando servicios innovadores en el medio rural asturiano. "Es una iniciativa que cuenta con el apoyo del Gobierno de Asturias y que supone una inversión de 50.000 euros para seguir acercando servicios y oportunidades al medio rural", señaló.

Gimena Llameda, en el centro, flanqueda por los alcaldes de Vegadeo, César Álvarez (derecha), Tapia de Casariego, Pedro Fernández (primero por la izquierda), y Somiedo, Belarmino Fernández (segundo por la izquierda) y el director general de Reto Demográfico, Marcos Niño, durante la presentación. / R. A. S.

Llamedo incidió además en la necesidad de que el Occidente pueda disponer de soluciones de movilidad adaptadas a sus características y similares a las existentes en otros territorios. En este sentido, apuntó que el objetivo es que "el territorio sea también un espacio de innovación y de experimentación para probar soluciones que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía".

También en Tapia de Casariego

El programa, impulsado a través del Centro de Innovación Territorial de Asturias (CIT Asturias), comenzará también en los próximos días en Tapia de Casariego. Entre ambos municipios habrá un total de cuatro vehículos eléctricos disponibles mediante una plataforma digital de reservas.

Cada concejo contará con dos coches y dos puntos de recarga, dentro de un modelo de movilidad compartida pensado para "facilitar los desplazamientos cotidianos, reducir la dependencia del vehículo privado y ofrecer alternativas de transporte" más sostenibles en áreas marcadas por la dispersión poblacional.

El servicio será gestionado por la empresa Guppy Movilidad Sostenible. El proyecto tendrá inicialmente una duración de seis meses, periodo durante el que se evaluará su funcionamiento y la posibilidad de extender la experiencia a otros municipios rurales asturianos.

En colaboración con el comercio

Además, habrá una campaña informativa para dar a conocer el servicio en colaboración con los ayuntamientos y las asociaciones de comerciantes de la zona. Además, se distribuirá 15.000 vales de descuento de 10 euros, 7.500 en cada concejo, para incentivar las compras en el comercio local y fomentar al mismo tiempo el uso de los vehículos eléctricos compartidos.

"Se trata también de favorecer la actividad económica de proximidad y apoyar al comercio local mientras se impulsa una nueva forma de movilidad", apuntó la vicepresidenta.

En convenio

La actuación se desarrolla mediante un convenio entre la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo y la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader), con financiación procedente del Fondo de Cohesión y Transformación Territorial.

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El proyecto forma parte además de las medidas recogidas en el estudio de movilidad del territorio rural asturiano, centrado en la búsqueda de nuevas alternativas de transporte para las zonas con menor densidad de población y mayores dificultades de conexión.