El deporte base de Navia se refuerza con la compra de material específico para salto de altura

Las pistas deportivas de Navia suman un nuevo atractivo. El Ayuntamiento de Navia acaba de anunciar la adquisición de material específico para la práctica de salto de altura, algo demandado por el Club de Atletismo Occidente, "cuyos atletas no disponían hasta ahora de instalaciones adecuadas para esta disciplina ni en el concejo ni en la comarca", según la alcaldesa, Ana Isabel Fernández.

En total, se invierten 17.739,79 euros. La regidora destaca que este inversión es posible gracias al compromiso de Navia con el deporte base: "Garantiza que nuestros deportistas locales puedan entrenar en las mejores condiciones sin tener que desplazarse fuera del municipio".

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Las pistas deportivas Miguel Alzola, situadas en la zona del Pardo, cuentan con tartán y foso de longitud, y se equiparán con una colchoneta profesional, protección de somier y un cubrecolchoneta metálico. La nueva infraestructura se ubicará junto a la pista de tenis para concentrar toda la actividad de atletismo en una misma zona.