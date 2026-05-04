Satisfacción en Tineo por los buenos resultados de la XXXVI Feria de Muestras: "El balance es espectacular"
Solo en las jornadas del viernes y el sábado se vendieron 42.813 entradas de acceso al recinto ferial de Santa Teresa
Tineo echó el cierre este domingo a la XXXVI Feria de Muestras, una cita clásica en el calendario del Occidente que cada año gana más adeptos. "A falta de los datos totales de la venta de entradas, el balance es espectacular. Hubo mucha afluencia, especialmente el 1 de mayo, el día de la inauguración, que supuso el mejor día de apertura de feria que se recuerda en Tineo", celebra la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández. Como muestra del éxito está el dato de venta de entradas en las dos primeras jornadas: 42.813.
Señala la primera edil que no solo se vio mucho ambiente en todas las jornadas, sino que lo que les trasladan los expositores es que las ventas funcionaron "muy bien". El buen tiempo animó la primera jornada de feria y la lluvia hizo acto de presencia el sábado por la tarde. "Cayó una tormenta de granizo durante unas dos horas y luego volvió a recuperar. Pero incluso los expositores interiores nos dijeron que se había agradecido porque movió a la gente hacia dentro", señala Fernández.
La alcaldesa dice que en Tineo están más que preparados para la lluvia, por lo que el tiempo no es obstáculo para la realización de las actividades. En este sentido, añade, todo el programa se celebró con normalidad. "El domingo aunque llovió hubo muchísimo movimiento y a las cuatro de la tarde la cola de la pulpería llegaba hasta la zona de maquinaria", señaló la alcaldesa, que también dio cuenta de la variedad de expositores, algunos de nueva incorporación. También destacó el acierto de incorporar el "rutero" de la Feria, un sorteo para incentivar las compras.
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