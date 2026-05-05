El Galileo Galilei, de Navia, sale en defensa de una trabajadora con 18 años de experiencia que pierde su plaza en el instituto naviego "de manera injusta"

El claustro de profesores del instituto Galileo Galilei, de Navia, denuncia la que a su juicio es una situación "injusta" que afecta a una compañera del centro con dieciocho años de experiencia en el centro. La plaza que ocupaba se modifica el curso que viene y no fue informada, por lo que no optó al concurso de traslados convocado para ocuparla.

El profesorado explica que la afectada es una funcionaria de carrera que, desde hace dieciocho años, presta servicios en el Departamento de Orientación del centro. Hasta ahora su plaza en el Galileo Galilei era a media jornada, compartida con otro centro de Primaria de la zona.

"Equidad y transparencia"

De cara al próximo curso, la Consejería de Educación decidió modificar la plaza pasándola a jornada completa, algo que el claustro aplaude "por responder a las necesidades reales del centro". Sin embargo, el problema se produce al adjudicarse la plaza en el Concurso Provisional de Traslados, "sin haber informado previamente de esa modificación de su plaza a la docente afectada, por lo que la profesora no ha participado en el presente Concurso de Traslados".

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Es la razón por la que el claustro solicita a la Consejería de Educación "que anule dicha plaza en el Concurso de Traslados actual, atendiendo a criterios de equidad, transparencia y estabilidad de los equipos docentes". El profesorado concluye su comunicado confiando en que "la Consejería valore estas consideraciones y adopte las medidas oportunas para corregir esta situación injusta".