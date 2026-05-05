Manolín, el de Casa Lula, patriarca de hosteleros en una reunión anual celebrada en Llanera

"Los hosteleros clásicos" se llama el grupo que cada año se reúne para recordar viejos tiempos y analizar la situación del sector en Asturias. Se citan varias veces al año y en primavera no falla el encuentro en el restaurante Peña Mea, de Llanera. La cita fue este lunes y tuvo un protagonista indiscutible: Manuel Menéndez, “Manolín” el de Casa Lula. El tinetense acudió con su hijo y presumió de sus 100 años recién cumplidos con una salud de hierro.

Manuel Menéndez. / Carlos Cuesta

El "patriarca" de la hostelería regional brindó por el futuro de la hostelería asturiana. Si bien él no fue directivo de la antigua Otea, sí que estuvo vinculado a la patronal a través de su hijo.

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Este encuentro está promovido por Secundino Blanco, fundador de la discoteca Estilo y vecino de Salas. Participaron alrededor de medio centenar de profesionales, muchos ya jubilados y degustaron cortero a la estaca.