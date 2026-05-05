Manolín, el de Casa Lula, patriarca de hosteleros en una reunión anual celebrada en Llanera
Medio centenar de dirigentes de la antigua Otea disfrutaron del encuentro, con un guiño al centenario tinetense
"Los hosteleros clásicos" se llama el grupo que cada año se reúne para recordar viejos tiempos y analizar la situación del sector en Asturias. Se citan varias veces al año y en primavera no falla el encuentro en el restaurante Peña Mea, de Llanera. La cita fue este lunes y tuvo un protagonista indiscutible: Manuel Menéndez, “Manolín” el de Casa Lula. El tinetense acudió con su hijo y presumió de sus 100 años recién cumplidos con una salud de hierro.
El "patriarca" de la hostelería regional brindó por el futuro de la hostelería asturiana. Si bien él no fue directivo de la antigua Otea, sí que estuvo vinculado a la patronal a través de su hijo.
Este encuentro está promovido por Secundino Blanco, fundador de la discoteca Estilo y vecino de Salas. Participaron alrededor de medio centenar de profesionales, muchos ya jubilados y degustaron cortero a la estaca.
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