Revuelo en Vegadeo por la presencia del helicóptero del 112: aterriza en el campo de fútbol para trasladar al HUCA a un vecino que sufrió un ictus

Un vecino de Vegadeo, de 76 años, sufrió esta tarde un ictus que motivó el traslado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Central de Asturais (HUCA). La presencia de la aeronave, que aterrizó en el campo de fútbol de El Soutón, generó mucho revuelo en la zona.

El veigueño sufrió el accidente cerebrovascular mientras trabajaba en su huerta de la calle Palacio. Desde allí fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico de Vegadeo hasta el campo de fútbol, donde fue recogido por el helicóptero.

Desde que el hospital de Jarrio cuenta con UVI móvil es este vehículo el encargado de realizar los traslados graves al HUCA, sin embargo, la UVI estaba ocupada en el momento del operativo, lo que motivó que se movilizara al helicóptero, con el consiguiente revuelo en la capital veigueña.

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Los efectivos en el campo de fútbol. / R. T. C.

Además de los técnicos sanitarios, hasta el lugar se desplazaron varios efectivos de la Guardia Civil