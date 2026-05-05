Satisfacción en Navia y El Franco por las banderas que estrenan dos de sus playas: "Este logro es fruto de todos"

El Occidente gana dos banderas azules este verano, ya que por primera vez la playa franquina de El Franco y la playa de Navia ondearán el prestigioso distintivo. Las alcaldesas de ambos concejos comparten satisfacción por el reconocimiento y dan cuenta del trabajo que supone conseguir la preciada bandera. El concejo naviego logró además bandera para el Museo de las Historias de la mar, de Puerto de Vega.

Navia lucirá este verano dos Banderas Azules en su litoral, ya que gana la de Navia y mantiene la de Frejulfe, un reconocimiento que pone en valor el trabajo desarrollado por el Ayuntamiento en materia de calidad ambiental, servicios y gestión sostenible de sus playas. Así lo destacó la alcaldesa, Ana Isabel Fernández, quien subrayó la importancia de mantener estos estándares y celebró especialmente la incorporación por primera vez de la playa de Navia a este distintivo internacional.

Fernández recordó que la playa de Frejulfe, que ya había obtenido este reconocimiento en años anteriores, "reafirma su condición de espacio natural de referencia" gracias a su singular valor paisajístico y ambiental. En este sentido, destacó el equilibrio alcanzado entre la conservación de este enclave, declarado Monumento Natural, y el disfrute público del entorno.

Asimismo, valoró de manera muy positiva la obtención de la Bandera Azul para la playa de Navia, una distinción que considera "una excelente noticia para el municipio", ya que este arenal ha sido mal etiquetado por los potenciales vertidos de las industrias cercanas. Según explicó, este reconocimiento acredita el esfuerzo realizado en los últimos años para mejorar las infraestructuras, reforzar la seguridad y la accesibilidad de los usuarios y mantener elevados estándares tanto en la calidad del agua como en los servicios ofrecidos.

Logro de "concienciación"

La regidora aseguró que ambas Banderas Azules reflejan "el compromiso del Ayuntamiento de Navia con un modelo de desarrollo sostenible", basado en la protección y puesta en valor de los recursos naturales como elemento clave para el bienestar de la ciudadanía y el atractivo turístico del concejo. Del mismo modo, quiso poner en valor el trabajo conjunto de los servicios municipales y la implicación de vecinos y visitantes en la conservación del entorno litoral. "Este logro es también fruto de la concienciación y colaboración de todos", señaló.

Desde el Ayuntamiento de Navia reiteraron su intención de seguir trabajando para consolidar y mejorar estos estándares de calidad, con el objetivo de que las playas de Navia continúen siendo un referente de sostenibilidad, seguridad y excelencia en el litoral asturiano.

Por su parte, la alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez, expresó su satisfacción por la primera bandera para un arenal del concejo: "Estamos felices y contentos. Esta bandera pone en valor algo que los franquinos ya sabíamos y es que Porcía es una joya que nada tiene que envidiar al resto de arenales de Asturias. Es una playa muy visitada y muy bien conservada". En este punto, Pérez recuerda el duro proceso vivido para acometer la obra del parque-playa del arenal y regular los aparcamientos.

Aparcamientos suficientes en Porcía

"Casi me cuesta el puesto, por la oposición de una parte de la gente, pero la obra quedó impresionante y se logró el objetivo de ganar espacio para las personas", señala Pérez, que sigue reivindicando la conciencia ciudadana para usar los aparcamientos habilitados y no aparcar donde no se debe. "La playa dispone de cuatro aparcamientos, así que nadie puede decir que no hay sitio para aparcar, pero hay que seguir trabajando para que la gente se mentalice de que no se puede aparcar encima de la playa. Es el precio que hay que pagar por respetar y cuidar un entorno de alto valor medioambiental", señala.

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Esta bandera se suma al reconocimiento de Sendero Azul logrado este año para la senda de Castello a Porcía y cuya bandera ondea en la playa de Pormenande. No descarta Cecilia Pérez seguir trabajando en la dirección de lograr nuevas banderas para otros enclaves como Pormenande. "Lo que pretendemos es poner en valor la riqueza medioambiental de la costa franquina", añade.