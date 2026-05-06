El empresario de Mina Miura comunica un ERTE a los trabajadores y Adriana Lastra traslada su apoyo a los encerrados

Fernando Martínez, el empresario de Mina Miura en Tormaleo (Ibias), ha anunciado a los trabajadores la presentación de un ERTE, ya que es imposible, alega, retomar la actividad en medio año. El empresario culpa tanto a la sanción del Director Facultativo como al encierro de dos semanas de los trabajadores de la paralización de la actividad, que ha "agravado" la situación finaciera de la empresa, y sostiene que, con esta medida, se protege a los mineros, que pueden cobrar el paro.

Por otro lado, la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha visitado a los cuatro mineros encerrados en la citada mina para trasladar el apoyo del Gobierno de España a la plantilla. En la visita ha estado acompañada por Luis Ramón Fernández Huerga, secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE). Los mineros abandonan mañana jueves al mediodía su encierro, que iniciaron hace 14 días.

Los mineros iniciarán una marcha de protesta desde la Mina Miura hasta la Junta General del Principado. La marcha se inicia este viernes, 8 de mayo, en la Campa de Tormaleo, a las nueve de la mañana. Esta primera etapa finalizará en las antiguas escuelas de Vega de Rengos. La siguiente etapa, el sábado día 9, se iniciará a las nueve de la mañana y finalizará en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea.

La tercera etapa, el domingo, conluirá en el Ayuntamiento de Tineo. La cuarta jornada, el lunes 11 de mayo, concluirá en el Ayuntamiento de Salas. La quinta jornada, el martes 12 de mayo, tendrá como destino el Ayuntamiento de Grado. La sexta y última jornada, el miércoles 13 de mayo, se iniciará unas horas antes, a la siete de la mañana, y concluirá en la Junta General del Principado, en Oviedo.