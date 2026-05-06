Oscos-Eo tiene deberes en materia turística: el diseño de paquetes de experiencias y la creación de nuevas empresas de turismo activo

La comarca Oscos-Eo presentó este martes los resultados de un estudio sobre la situación actual y el potencial turístico del territorio. El documento, firmado por la empresa catalana Bim Consultors, da buena nota a la comarca más occidental de Asturias, destacando su fuerte identidad vinculada a la naturaleza, la cultura rural y la artesanía y su capacidad de ofrecer una experiencia turística bien valorada por el cliente. Sin embargo, tiene retos pendientes como superar la estacionalidad, estructurar su producto turístico, ya que la mayor parte de recursos operan de forma aislada, coordinarse mejor y lograr la incorporación de más empresas de turismo activo.

Xavi Abad, responsable de Bim Consultors, realizó un balance muy positivo del trabajo de casi seis meses realizado en el territorio y que ha servido no solo para hacer un diagnóstico de la comarca, sino para hacer formaciones directas con los empresarios y ponerles deberes. "Hemos identificado un grupo joven, con ganas, motivado y con este análisis, que es la base, pueden hacer grandes cosas. Ese es uno de sus puntos fuertes, entre los retos están problemas de estacionalidad y necesidad de estructurar la oferta existente", señala Abad, que señala que la peculiaridad de Oscos-Eo es que nació a través del alojamiento. Como cuna del turismo rural, la comarca tiene una "altísima" especialización en alojamientos rurales, pero ahora debe dar un paso más y crear una oferta complementaria.

Valor artesano

"La gente que viene, viene solo a alojarse y no se queda más días porque no hay un producto o experiencia. La comarca necesita más producto permanente todo el año para ofrecer al visitante, para que venga más días y gaste más", apunta Abad, que destaca los activos de la comarca como son la naturaleza, su potente valor etnográfico y artesano, sobre todo en torno al sector de la cuchillería. El Camino de Santiago, el avistamiento de pájaros y la potente gastronomía local son otras de las oportunidades que deben aprovecharse. En este sentido, expone el docucumento, "la principal debilidad de la oferta es la falta de articulación: los recursos operan de forma aislada y existe un déficit estructural de productos turísticos empaquetados".

Por su parte, la gerente del Ceder Oscos-Eo, Ana Rosa Fernández, señala que este estudio se encargó en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística de Oscos Eo, que está en su fase final tras una inversión de 3,5 millones de euros. "Ha sido un análisis muy interesante y nos ha proporcionado mucha información que es importante tener plasmada en un documento", apunta Fernández, que considera importante lograr el reto de incorporar más actividades de turismo activo, también más restaurantes.

Turismo nacional

El documento presentado este martes en Vegadeo profundiza en la oferta, desde cuantificar el número de alojamientos o empresas de turismo activo a analizar la procedencia del visitante. En este punto, se expone que Oscos-Eo "funciona fundamentalmente como un destino de proximidad dentro del sistema turístico del norte de España". El mayor número de visitantes llega desde la propia Asturias y también de Galicia, la Comunidad de Madrid, Castilla y León y País Vasco. La presencia del turismo internacional es "todavía reducida".

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El estudio concluye que" la artesanía vinculada al hierro y la metalurgia constituye el rasgo más diferenciador del territorio a escala regional". En este sentido, Taramundi actúa como el principal polo tractor y la marca turística más fuerte y reconocida, funcionando como puerta de entrada para el resto de la comarca. La marca "Oscos-Eo" tiene un fuerte valor institucional y territorial, pero su visibilidad comercial y digital como destino turístico unificado "es todavía muy limitada y fragmentada". En este sentido, el estudio anima a las empresas a cooperar para generar experiencias combinadas que integren alojamiento, actividades, gastronomía y patrimonio. Y subraya que uno de sus puntos fuertes es que el territorio tiene "una identidad clara, un relato coherente con las tendencias del turismo sostenible y una vinculación con marcos de prestigio ambiental y ecoturístico".