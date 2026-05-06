La plataforma del Suroccidente llama a asociaciones y empresas a unirse para exigir mejoras en las carreteras
El colectivo busca crear un frente común ante lo que consideran “un abandono histórico” de las comunicaciones en el territorio
La plataforma "El Suroccidente también es Asturias. Por unas carreteras seguras y modernas" ha realizado un llamamiento a asociaciones vecinales, empresariales y profesionales del Suroccidente asturiano para sumar fuerzas y reclamar mejoras urgentes en las infraestructuras viarias, principalmente la autovía A-63 y el Corredor del Narcea (carretera AS-15).
El colectivo solicita la adhesión de entidades y empresas a la plataforma, así como la difusión de la situación a través de redes sociales y establecimientos, y la participación en futuras acciones de protesta y movilizaciones que se convocarán próximamente. Para canalizar esta movilización, la plataforma ha convocado a vecinos y empresarios a una reunión el próximo 13 de mayo, a las 20.00 horas, en el Auditorio de la Casa Municipal de Cultura, donde se informará sobre la situación y se coordinarán próximas acciones.
Según explican, este paso busca crear un frente común ante lo que consideran “un abandono histórico” de las comunicaciones en el territorio y la “parálisis total” de proyectos de mejora de las principales vías de comunicación para la zona. La plataforma advierte de que “la falta de presión conjunta está provocando que las administraciones prioricen otras zonas de Asturias. Si no nos movemos todos, continuaremos igual o peor”.
Recuerdan que, en la autovía, en el tramo de Cornellana a Salas “las obras avanzan a paso de tortuga coja, con constantes parones” y que la segunda calzada entre El Regueirón-La Espina continúa sin proyecto.
Asimismo, apuntan que, aunque se anunció la reanudación de estudios para prolongar la autovía de La Espina a Tineo, por parte del Principado, “la realidad es que llevamos años de demora”.
En cuanto al Corredor del Narcea hacen hincapié en su “peligrosidad”. “Se ha convertido en una trampa mortal y un cuello de botella”, advierten. Recuerdan los constantes desprendimientos que ponen “en riesgo la seguridad de los conductores, además la reciente instalación de radares de tramo y reducción de velocidad aumenta el aislamiento, en lugar de solucionar el problema estructural de seguridad”, denuncian.
En este sentido, alertan de las consecuencias económicas y sociales de esta situación, como la pérdida de competitividad de las empresas, la falta de llegada de turistas, la emigración de la población joven y los problemas de seguridad vial.
"El Suroccidente no puede seguir siendo el patio trasero de Asturias", subraya la plataforma, que insiste en la necesidad de una respuesta colectiva para defender el futuro de la comarca.
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