Somiedo y Teverga mejor conectadas gracias a la reforma integral de la carretera del puerto de San Lorenzo, con 1,4 millones de inversión
La actuación, que ha permitido reparar tres hundimientos, ha mejorado "las condiciones de confort y seguridad de la vía"
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha finalizado la reforma de la carretera AS-265, que une las localidades de San Martín (Teverga) y La Riera (Somiedo). La actuación ha supuesto una inversión de 1,4 millones de euros. Esta obra de remodelación integral, subraya el Principado, ha mejorado "las condiciones de confort y seguridad de la vía".
"Las obras en esta vía, que comunica los valles de Teverga y Somiedo a través del puerto de San Lorenzo, han reparado tres hundimientos situados en los puntos kilométrico 3,4 (Teverga) y 14,0 y 14,2 (Somiedo)", expone la Consejería. En concreto, para reparar el hundimiento de Teverga se construyó "una escollera de contención, mientras que en los de Somiedo se levantaron dos muros de sostenimiento".
Movilidad detalla que también "se ejecutó la rehabilitación estructural del firme, además de instalarse nuevos sistemas de drenaje y reponer las señales y los métodos de contención".
- El director de la DGT emite un comunicado que aclara el punto y final a la baliza v-16 tras la enmienda a la proposición de ley en el Congreso: 'Es bueno hacer una reflexión
- Fallece un trabajador en una torre de alta tensión junto al túnel del Padrún: retenciones en la autopista
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros
- Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
- Motín 'salvaje' en un centro de menores de Oviedo: 'Cualquier día va a pasar algo muy grave
- Asturias se refuerza como Paraíso Natural: la región gana dos banderas azules y suben a 16 las playas que lucirán el distintivo de calidad ambiental
- Las mentiras de Hernán Cortés: la nieta historiadora de Manuel Llaneza refuta el relato “oficial” de la conquista de México
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la lámpara inalámbrica XXL de jardín más barata del mercado: por solo 39,95 euros y perfecta para la terraza