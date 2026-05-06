Somiedo y Teverga mejor conectadas gracias a la reforma integral de la carretera del puerto de San Lorenzo, con 1,4 millones de inversión

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha finalizado la reforma de la carretera AS-265, que une las localidades de San Martín (Teverga) y La Riera (Somiedo). La actuación ha supuesto una inversión de 1,4 millones de euros. Esta obra de remodelación integral, subraya el Principado, ha mejorado "las condiciones de confort y seguridad de la vía".

"Las obras en esta vía, que comunica los valles de Teverga y Somiedo a través del puerto de San Lorenzo, han reparado tres hundimientos situados en los puntos kilométrico 3,4 (Teverga) y 14,0 y 14,2 (Somiedo)", expone la Consejería. En concreto, para reparar el hundimiento de Teverga se construyó "una escollera de contención, mientras que en los de Somiedo se levantaron dos muros de sostenimiento".

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Movilidad detalla que también "se ejecutó la rehabilitación estructural del firme, además de instalarse nuevos sistemas de drenaje y reponer las señales y los métodos de contención".