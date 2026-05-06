La XLVII Selmana de les Lletres Asturianes recala en el Occidente con dos actos en Tapia y Cangas del Narcea
En la villa tapiega se homenajeará a Manuel García-Galano editando uno de sus sainetes más conocidos: "Cásasenos a nena"
La Selmana de les Lletres Asturianes, que este año homenajea a la asturiana Taresa Cónsul y al teatro costumbrista, incluye una programación de lo más variada que se está desarrollando en catorce concejos. Entre ellos, hay dos paradas en el Occidente, en concreto, en Tapia de Casariego y Cangas del Narcea.
La cita tapiega será el sábado 9 de mayo y llega de la mano del escritor Manuel García-Galano, conocido como Manolo Galano y fallecido en 2016, hace una década. El homenaje a Galano en el año en que las Lletres se dedican al teatro costumbrista tiene una razón de ser y es que el tapiego comenzó su carrera literaria escribiendo sainetes costumbristas en gallego-asturiano. Muchas de sus obras fueron puestas en escena por un grupo de teatro aficionado denominado "Ameicer" que él fundó y dirigió y que gozó de mucho éxito en la villa.
La Consejería ha decidido publicar el sainete "Cásasenos a nena", una de las obras más conocidas del tapiego y que se estrenó en la villa en 1985. La publicación se entregará a las personas que acudan a este emotivo acto y servirá de recuerdo al genial escritor, una de las voces más representativas de la literatura en la lengua más occidental de Asturias.
El acto, que comenzará a las 19.00 horas en la casa de cultura, incluye también una lectura dramatizada de textos del autor a cargo de la compañía José Rico.
La última parada de las Lletres será en Cangas del Narcea, en concreto, en el Teatro Toreno. En Cangas recalará el proyecto «Cónsul» de microteatro, que incluye piezas breves interpretadas por compañías de teatro aficionado. En el teatro cangués se representará "Anécdotes", de Fernando Valle, a cargo de la compañía de teatro Padre Coll de Langreo y la obra "Dell' Arte Letal", de Sergio Buelga, a cargo de la compañía La Buelga Escena, de Gijón.
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