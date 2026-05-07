Allande y Pesoz incorporan tres "Stolpersteine" de recuerdo a sus vecinos Servando Menéndez, José Antonio Mesa y Manuel Fernández, deportados a campos de concentración nazis

Los municipios de Allande y Pesoz ya tienen colocadas sus primeras "Stolpersteine" o piedras de la memoria para recordar a tres vecinos víctimas del nazismo: los allandeses Servando Menéndez Álvarez y José Antonio Mesa Pérez, y Manuel Fernández López, natural de Sanzo (Pesoz). Ambos actos contaron con la presencia de la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, que reivindicó la importancia de estas iniciativas para recordar a los 193 asturianos deportados a los campos de concentración nazis: "Son vidas que quedaron totalmente desarraigadas de su tierra y a través de estas píldoras de la memoria les hacemos un homenaje para que se sepa su historia".

El primer acto de la jornada tuvo lugar en San Martín del Valledor, donde se colocaron las piedras en recuerdo de Servando Menéndez Álvarez y José Antonio Mesa Pérez y ante un puñado de vecinos, ya que no fue posible dar con familiares en la zona. La alcaldesa de Allande, Mariví López, defendió la colocación de este adoquín como "un acto de justicia". Y añadió: "Es devolver dignidad a quienes la barbarie intentó arrebatar".

Regreso a casa

"Sus nombres permanecieron en silencio y hoy regresan a su lugar, a su pueblo, a su gente y a su memoria", señaló López antes de que Balbina Rebollar, integrante del Grupo Deportados Asturias, glosara la trayectoria de ambos hombres a los que se reivindicó como defensores de los derechos humanos y la democracia. Servando Menéndez Álvarez nació en 1913 en el pueblo deTrabaces. Exiliado en Francia, en 1941 fue deportado a Mauthausen y asesinado en Gusen el 2 de diciembre de ese mismo año, a los 28 años. Por su parte, José Antonio Mesa Pérez nació en 1893 en San Martín del Valledor. También exiliado a Francia, fue deportado en 1944 a Neuengamme, en Hamburgo. Este hombre, minero de profesión, fue liberado y falleció en 1981.

Un momento del acto de Sanzo, con familiares sujetando la piedra de la memoria. / R. T. C.

Por su parte, en el acto de Pesoz estuvieron presentes varios familiares de Manuel Fernández, natural de Sanzo, donde nació en 1901. Trabajaba como minero en Francia y tuvo que exiliarse a Francia. Tras el paso por varios campos de concentración acabó falleciendo en Gusen, el 13 de octubre de 1941, a los 40 años.

Noticias relacionadas

El movimiento internacional de los Stolpersteine ha logrado la instalación de más de 100.000 adoquines en toda Europa. Cada piedra lleva grabado el nombre de la víctima, su fecha de nacimiento, la fecha de deportación o arresto, y la fecha y lugar de su muerte, y se coloca frente al lugar de su nacimiento o última residencia. En Asturias, el Grupo Deportados Asturias ha sido el principal impulsor de la iniciativa, recopilando las biografías de las personas asturianas deportadas a campos de concentración. Además, la Dirección General de Memoria Democrática del Gobierno asturiano ha asumido la instalación de los adoquines, con la colaboración de los ayuntamientos.