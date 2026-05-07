“Estamos muy desorientados, no entendemos cuál es el plan de este empresario”: los mineros de Ibias salen del encierro sin cobrar y con un ERTE sobre la mesa

Después de cumplir catorce días de encierro en la oscuridad de una galería de Mina Miura, a 300 metros de la bocamina, rodeados de humedad y con el frío metido en los huesos, los cuatro mineros encerrados en la explotación de carbón situada en la parroquia ibiense de Tormaleo no han conseguido que el empresario cumpliese su compromiso de pagarles dos de las diez nóminas adeudadas y las dos pagas extraordinarias de 2025. En su lugar, el actual empresario, Fernando Martínez, les ha anunciado la presentación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), un paso que los trabajadores no saben cómo analizar.

"Estamos muy desorientados, no entendemos cuál es el plan de este empresario, por qué ha adquirido la mina y qué es lo que quiere hacer con ella y con nosotros", plantea José María Pérez Pereira, representante de los trabajadores por parte de SOMA-FITAG-UGT y uno de los encerrados.

Visita de inversores

No sería la única noticia que les sorprendería a lo largo de la mañana del miércoles, justo un día antes de poner fin al encierro para emprender una marcha a pie hasta Oviedo. En el momento en el que los mineros se encontraban en la bocamina atendiendo la visita de la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, que quiso trasladarles el apoyo del Gobierno de España acompañada por Luis Ramón Fernández Huerga, secretario de Organización de la FSA-PSOE, aparecieron cuatro hombres observando las instalaciones sin acercarse a los trabajadores. Posteriormente, se identificaron como inversores procedentes de Ucrania interesados en la compra de la mina.

Adriana Lastra en la bocamina de Mina Miura, este miércoles, con los mineros encerrados. / R. D. Á.

"Es una situación rara como poco, hace unas semanas el empresario solicitó el preconcurso de acreedores y ahora aparecen unos inversores mientras estamos encerrados para ver las instalaciones; si fuera verdad que quieren invertir y dar una solución a esta situación de impago e inactividad estaríamos encantados", señala Pérez con poca confianza.

Impago de nóminas

Lo que llevó a los mineros de Tormaleo a tomar la drástica medida de encerrarse el pasado 23 de abril fue el impago de sus nóminas, así como la falta de perspectiva de la reanudación de la actividad minera, paralizada tras el mortal accidente de la mina de Cerredo a finales de marzo de 2025, en el que fallecieron cinco mineros. Ambas minas estaban vinculadas al empresario Jesús Manuel Rodríguez Morán, conocido como "Chus Mirantes", que vendió Mina Miura en octubre.

"Nos han tenido retenidos durante 10 meses en un limbo, sin trabajar y sin poder ir a otro lado, pero hemos trabajado muchos años en esta empresa como para irnos con una mano delante y otra detrás porque un empresario no quiera pagarnos", expone Pérez Pereira, que recuerda que fue uno de los trabajadores que inició la actividad de la mina en diciembre de 2017.

La mina, única oportunidad para volver al Suroccidente

"Estaba trabajando en otro sitio y me dijeron que hacían falta trabajadores para abrir la mina y volví, porque a todos nos gusta poder trabajar en nuestra tierra y estar cerca de nuestra familia", añade.

Para Héctor López, otro de los encerrados, la mina fue la oportunidad de regresar a su pueblo con trabajo. Estaba en Oviedo y en diciembre de 2017 se incorporó al lavadero. Su compañero Héctor Pérez repitió un proceso similar en 2022, regresando a Ibias.

Santiago González, del concejo vecino de Degaña, de Cerredo, y de familia minera, trabajó en la mina de Cerredo desde 2008 hasta el cierre oficial de la minería en 2018, y posteriormente continuó en Tormaleo.

Con sus ejemplos muestran cómo la mina fue su única oportunidad para regresar al Suroccidente asturiano. "La única industria que tiene el Suroccidente es la mina, no hay otra cosa, por eso estamos peleando por su continuidad; sabemos que es rentable y pedimos que políticamente hagan lo posible para que siga funcionando", insiste Santiago González.

Itinerario de la marcha a Oviedo

De hecho, a la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, le pidieron compromiso para buscar una solución que mantenga la actividad minera y los puestos de trabajo, que llegaron a rondar el medio centenar. "Le pedimos que, si el empresario no quiere la mina, que se nombre un administrador que busque compradores que quieran dar continuidad a la explotación", detalla Pérez.

Una solución que también exigirán al presidente del Principado, Adrián Barbón, cuando lleguen a la Junta General del Principado tras una marcha de seis días que iniciarán el viernes a las nueve de la mañana desde la Campa de Tormaleo. Precisamente Barbón hizo mención a este conflicto ayer en la entrega de los premios de UGT. "Lo que están viviendo los trabajadores de Mina Miura es absolutamente inaceptable" y es "la muestra del carroñerismo empresarial de aquellos que quieren hacer negocio a base de la explotación humana", aseguró, antes de comprometerse a usar "todos los resortes para resolver esta situación".

La primera etapa finalizará en las antiguas escuelas de Vega de Rengos. La segunda etapa, el sábado, concluirá en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea. La tercera, el domingo, llegará a Tineo. La cuarta jornada, el lunes 11 de mayo, terminará en el consistorio de Salas. La quinta, el martes 12, tendrá como destino el de Grado. La sexta y última jornada, el miércoles 13 de mayo, comenzará a las siete de la mañana y concluirá en la Junta General del Principado, en Oviedo.

Una marcha para la que la alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez, reclama el apoyo vecinal para acompañar a los mineros en cada etapa y, especialmente, en su llegada a Oviedo, "para que la voz del suroccidente minero resuene con fuerza en la capital de Asturias, porque la minería sigue siendo parte de lo que somos", reivindica.