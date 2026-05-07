Primera sesión de “peluquería” para las alpacas de "Friends" y "Harry Potter" de Tapia: “La esquila es un momento delicado, pero es importante para que sobrelleven el calor”

Ross, Joey, Chandler, Harry, Ronald Weasley y Draco, nombres inspirados en la serie televisiva de "Friends" y en la saga literaria de "Harry Potter", han superado con éxito su primera sesión de peluquería. Las seis alpacas de Tapia, protagonistas del proyecto de agroturismo La Pomposa, pionero en el Occidente, se han sometido a su primer esquilado, una operación imprescindible para sobrellevar las temperaturas de esta época del año. Ahora su criadora, Tamara Castillo, se ocupará de procesar su "valiosa" lana, una de las más valoradas del mundo.

"Es un momento un poco duro y delicado, pero es muy importante hacerlo. Es por su bien. Esperemos que lleven bien el calor porque ya no lo soportan", señala la granjera tapiega durante el operativo de esquilado, llevado a cabo por dos profesionales de Madrid y Huesca.

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Mucho estrés

"El objetivo principal de la esquila es que estos animales no pierdan el pelo y debe hacerse una vez al año. Para ellos es la primera vez, así que lo llevan un poco regular", relata Castillo, que da cuenta de que la alpaca es un animal que se estresa demasiado ante eventos que se salen de su rutina. "El esquilado es un momento sumamente delicado. Incluso hay alpacas, y esto lo tienen reportado veterinarios del Reino Unido, a las que les dura el pico de estrés hasta cinco días después de la esquila. Así que es muy complejo y lo tienen que hacer expertos", añade. Para las tapiegas es más especial si cabe por ser la primera vez. No en vano, estas seis alpacas macho de la raza huacaya llegaron el pasado julio a Tapia procedentes de Extremadura y con edades de entre siete y nueve meses.

Ahora Castillo se dedicará a procesar su lana "una de las que más valor tienen en el mercado". Cuenta la tapiega que es una de las mejores del mundo porque "tiene unas características prácticamente únicas". Y añade: "No solo es extremadamente suave, sino que regula la temperatura corporal, la de los animales y la nuestra cuando ponemos prendas hechas con ella. Además, es hipoalergénica, repele un poco el agua y tiene un poquito de capacidad ignífuga". Para hacerse una idea de su valor basta un dato: el kilo de lana de alpaca sin tratar ronda entre los 60 y los 100 euros. Cabe añadir que la lana de sus alpacas es la mejor por ser la primera: "Es baby alpaca, la primera lana, que es la más valiosa".

"Trabajo manual"

Ahora la granjera deberá escogerla bien, tirar las partes que no valen y limpiarla a fondo. "Es un trabajo manual que lleva días", apunta. El lavado debe hacerse con jabones neutros y hay que evitar la exposición al sol. "Una vez esté lista es el momento de peinarla, cardarla y trabajarla", precisa. Su idea es ponerla a la venta tanto en bruto, como en formato ovillo y también en piezas de artesanía. Ya el año pasado comenzó a hacer unas pulseras que gustaron mucho.

Tamara Castillo recurrió a un equipo de esquiladores que trabaja dentro y fuera de España y da cuenta del aumento de la demanda en lo tocante a las alpacas. "Cada año va a más", precisan. Procedentes de Huesca y Madrid los dos profesionales, que prefieren no dar su nombre, están ahora en temporada alta de esquilado (va de abril a junio aproximadamente).

Explican que el esquilado de alpaca lleva un poco más de tiempo que el de la oveja porque su anatomía es diferente. El truco, explican, es atarlas bien y evitar cortes en el animal. Para ello utilizan una máquina especial ovina y peines y cuchillos para camélidos.

El más joven de los dos, apodado Rafiki, explica que empezó a esquilar en Francia para dar un servicio a amigos suyos que tenían alpacas. Se formó allí y en la granja cántabra Alpacas de la Tierruca. Huye de redes sociales, sin embargo cuenta que mucha gente le pide vídeos del proceso de esquilado y él contesta que lo mejor es vivirlo en directo. Tamara y su familia pudieron seguir el proceso en La Pomposa. Pese a pasarlo mal por la resistencia de los animales a la operación, la granjera tapiega sabe que es lo mejor para ellos y que sus seis "chicos" afrontarán el verano frescos y felices.

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Imagen de WhatsApp 2025-08-19 a las 12.11.00_8aa4effa.jpg / T. Cascudo

La granja La Pomposa es la primera del Occidente dedicada a las alpacas y ofrece visitas guiadas, además de programar diferentes actividades dirigidas al público en general.