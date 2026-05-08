La CHC actúa en 1.200 metros del río Pigüeña: 11.000 euros de inversión para mejorar la capacidad de desagüe del cauce a su paso por Belmonte y Somiedo

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) está actuando en 1.225 metros del río Pigüeña a su paso por los concejos de Belmonte de Miranda y Somiedo. En concreto, las actuaciones a la altura de la localidad somedana de Aguasmestas han concluido y ahora los trabajos se concentran cerca de Almurfe, en suelo belmontín. Estos trabajos para mejorar la capacidad de desagüe del río cuentan con un presupuesto de 11.000 euros.

La CHC explica que las actuaciones "consisten en la retirada de elementos que obstaculizan el paso del agua, como acumulaciones de troncos y restos vegetales, así como en labores selectivas sobre la vegetación de ribera". Y aclara que, con estos trabajos, "se recupera la capacidad de desagüe ordinaria del cauce, reduciendo el riesgo de pequeños desbordamientos durante crecidas moderadas".

El organismo de cuenca explica que estas actuaciones se enmarcan en "el programa de conservación y mantenimiento de cauces que ejecuta la CH Cantábrico, en el ámbito de sus competencias en el entorno rural". No en vano, aclara, en los tramos urbanos, la competencia es de los propios municipios.

Con todo, la CHC recuerda que estas limpiezas de cauces "tienen un efecto limitado frente a grandes crecidas, ya que su eficacia se centra en prevenir desbordamientos ante incrementos moderados de caudal". Por ello, añade, la reducción del riesgo de inundación "requiere un conjunto más amplio de medidas, entre las que cobra especial importancia evitar la ocupación de las zonas inundables".

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Especies invasoras

Además de la retirada de elementos que obstruyen los cauces, la Confederación explica que está realizando "actuaciones orientadas a mejorar las condiciones ambientales de los ríos, como la recuperación de la vegetación de ribera, la eliminación de azudes en desuso y el control de las especies invasoras". De hecho, el año pasado, destinó 5,9 millones de euros a trabajos de conservación y mantenimiento de cauces en 263 actuaciones distribuidas por 100 municipios.