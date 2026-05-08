Correos retrata Somiedo y lanza el primer matasello turístico del concejo con los teitos como protagonistas

Los teitos de las brañas de La Pornacal y Mumián se han convertido en protagonistas de una edición especial de Correos. Este viernes se presentó en Pola de Somiedo el primer matasellos turístico dedicado al concejo, que se edita acompañado de un sello personalizado, un sobre y una tarjeta postal. "Queremos contribuir a divulgar Somiedo y también a motivar a la gente a que escriba cartas, que es algo que requiere cariño e ilusión", defendió la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera.

Señaló Lera, en el acto de presentación celebrado en el centro de interpretación del Parque Natural de Somiedo, que lo interesante de este matasellos es que es "fechador, es decir, le puedes poner la fecha de cada día, por lo que es permanente en el tiempo". El sello, añade, también se puede adquirir en cualquier momento a través del Servicio de Filatelia de Correos. "Lo ideal es que turistas y ciudadanos puedan enviar sus cartas con algo tan representativo que dé a conocer más Somiedo", señaló Lera, que disfrutó de su primera visita al concejo, que, dijo, pasa a entrar "en la historia de la filatelia española".

Detalle del sello. / R. T. C.

Divulgar cultura

Lera estuvo acompañada por el alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández, y por el presidente de la Federación Asturiana de Sociedades Filatélicas, Ángel Iglesias. Fue precisamente este último uno de los artífices de este logro. "Ángel es de la zona y lleva años animándonos", señaló Lera, que dio cuenta de la cantidad de solicitudes que recibe semanalmente para editar sellos de zonas singulares. "Siempre nos gusta buscar algo diferente y que signifique lo que es nuestro país, que lo que representamos como país circule. También queremos ayudar a divulgar nuestra cultura y patrimonio, que es también una misión de los sellos", añadió.

Ángel Iglesias explica que su madre nació en el pueblo somedano de La Bustariega, por lo que Somiedo está en sus recuerdos de infancia y está "muy satisfecho" de haber contribuido a hacerlo sello. Solo este viernes en La Pola vendieron más de doscientos, lo que dio cuenta de la buena acogida de los somedanos. El matasellos estará disponible a partir de la semana que viene en la oficina de correos de Oviedo y también en la exposición filatélica que se celebra este mes en el Archivo Histórico.

Público asistente al acto. / R. T. C.

Afición "maravillosa"

Señala Iglesias que ojalá esta edición especial de Somiedo sirva para generar interés por la filatelia, "una afición maravillosa que sirve para ser notarios de la sociedad". Él mismo se interesó de niño, pues se crio en un estanco y eso, dice, "me sirvió para no fumar y para empezar a coleccionar".

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Por su parte, el alcalde de Somiedo destacó la belleza de las fotos elegidas, que son fruto del concurso de fotografía convocado por el Plan de Sostenibilidad Turística del concejo. Cuenta que históricamente solo se recuerda otro sello de Somiedo, dedicado en los cuarenta del pasado siglo al ilustrado Álvaro Flórez Estrada. "Cuando nos propusieron este matasellos turístico nos pareció genial y agradecemos a Correos esta oportunidad para promocionar el Parque Natural", señala el primer edil.