La emoción del sereno tinetense José Fernández Cortina al recibir la felicitación del Ayuntamiento de Tineo por su 106 cumpleaños

José Fernández Cortina se fue hace muchos años de Tineo, pero no olvida su tierra y, por eso, se emocionó enormemente cuando hace unos días recibió en su casa de Madrid la carta de felicitación del Ayuntamiento tinetense por su 106 cumpleaños. "La ilusión que le dio recibir su carta de felicitación es indescriptible, el mejor regalo que pudo recibir", señaló su hija Carmen, que agradeció el gesto de la alcaldesa, Montse Fernández.

El Ayuntamiento de Tineo compartió la historia de José en sus redes sociales, mostrando la emoción generada por este intercambio de misivas. "Hemos recibido una carta de su hija Carmen que nos ha llegado al alma, donde nos traslada no solo el agradecimiento de la familia, sino el profundo orgullo que José siente por su origen, recordando que, aunque Madrid fue su hogar de acogida, San Félix y Tineo son el lugar donde late su memoria", señala la primera edil.

Natural de San Félix

José Fernández Cortina nació el 23 de abril de 1920 en la aldea de San Félix. Le tocó emigrar, pero jamás se desvinculó de su aldea y de la familia tinetense. El hombre se asentó en Madrid y trabajó primero como encargado de serenos y después como municipal en el barrio de Chamberí.

"Como encargado de los serenos, José conocía bien el sacrificio de sus paisanos. Por eso, organizaba los turnos con una sensibilidad especial: se aseguraba de que los serenos de Cangas del Narcea y Tineo tuvieran sus vacaciones durante la recolección de la hierba. Gracias a su previsión, estos hombres podían regresar al Suroccidente para ayudar a sus familias en las duras labores del campo durante el verano, uniendo así el asfalto de Madrid con el verde de nuestras montañas", recuerda el consistorio en sus redes sociales.

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A sus 106 años, añade la alcaldesa, "conserva un aspecto físico envidiable y una lucidez que es el mejor regalo para los suyos". El Consistorio desvela que gracias a la complicidad de su sobrino Inocencio fue posible hacerle llegar la felicitación a Madrid y le agradecen al tinetense "ser un testimonio vivo de nobleza y longevidad". Y concluyen la publicación con estas emotivas palabras: "Don José, Tineo no le olvida porque personas como usted son las que hicieron grande nuestra tierra. ¡Felices 106!"