Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

La emoción del sereno tinetense José Fernández Cortina al recibir la felicitación del Ayuntamiento de Tineo por su 106 cumpleaños

La hija del tinetense agradece el gesto con su padre, al que le tocó emigrar: "La ilusión que le dio recibir su carta de felicitación es indescriptible, el mejor regalo que pudo recibir"

José Fernández con la carta de Tineo.

José Fernández con la carta de Tineo. / Ayuntamiento de Tineo

T. Cascudo

Tineo

José Fernández Cortina se fue hace muchos años de Tineo, pero no olvida su tierra y, por eso, se emocionó enormemente cuando hace unos días recibió en su casa de Madrid la carta de felicitación del Ayuntamiento tinetense por su 106 cumpleaños. "La ilusión que le dio recibir su carta de felicitación es indescriptible, el mejor regalo que pudo recibir", señaló su hija Carmen, que agradeció el gesto de la alcaldesa, Montse Fernández.

El Ayuntamiento de Tineo compartió la historia de José en sus redes sociales, mostrando la emoción generada por este intercambio de misivas. "Hemos recibido una carta de su hija Carmen que nos ha llegado al alma, donde nos traslada no solo el agradecimiento de la familia, sino el profundo orgullo que José siente por su origen, recordando que, aunque Madrid fue su hogar de acogida, San Félix y Tineo son el lugar donde late su memoria", señala la primera edil.

Natural de San Félix

José Fernández Cortina nació el 23 de abril de 1920 en la aldea de San Félix. Le tocó emigrar, pero jamás se desvinculó de su aldea y de la familia tinetense. El hombre se asentó en Madrid y trabajó primero como encargado de serenos y después como municipal en el barrio de Chamberí.

"Como encargado de los serenos, José conocía bien el sacrificio de sus paisanos. Por eso, organizaba los turnos con una sensibilidad especial: se aseguraba de que los serenos de Cangas del Narcea y Tineo tuvieran sus vacaciones durante la recolección de la hierba. Gracias a su previsión, estos hombres podían regresar al Suroccidente para ayudar a sus familias en las duras labores del campo durante el verano, uniendo así el asfalto de Madrid con el verde de nuestras montañas", recuerda el consistorio en sus redes sociales.

Noticias relacionadas

A sus 106 años, añade la alcaldesa, "conserva un aspecto físico envidiable y una lucidez que es el mejor regalo para los suyos". El Consistorio desvela que gracias a la complicidad de su sobrino Inocencio fue posible hacerle llegar la felicitación a Madrid y le agradecen al tinetense "ser un testimonio vivo de nobleza y longevidad". Y concluyen la publicación con estas emotivas palabras: "Don José, Tineo no le olvida porque personas como usted son las que hicieron grande nuestra tierra. ¡Felices 106!"

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El director de la DGT emite un comunicado que aclara el punto y final a la baliza v-16 tras la enmienda a la proposición de ley en el Congreso: 'Es bueno hacer una reflexión
  2. Multa de 600 euros y retirada del vehículo a los propietarios que no estén certificados: la DGT pone la cuenta atrás hasta enero de 2027
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 7,99 euros
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros
  5. Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
  6. El Gobierno aprueba solo trabajar la mitad de las horas de la jornada laboral diaria a padres con menores de 12 años o cuidado de mayores para que puedan conciliar: válido tanto para hombres como mujeres
  7. Hablan los padres biológicos de la niña de 5 años en búsqueda en Oviedo: 'Nos engañaron para que firmáramos la adopción
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de vapor de viaje más potente y barata del mercado: disponible por 9,99 euros

El jugador Omar Cabal, de 40 años, ha vivido los dos ascensos de la historia del Cornellana: "Todos estamos por amor al fútbol"

El jugador Omar Cabal, de 40 años, ha vivido los dos ascensos de la historia del Cornellana: "Todos estamos por amor al fútbol"

La emoción del sereno tinetense José Fernández Cortina al recibir la felicitación del Ayuntamiento de Tineo por su 106 cumpleaños

La emoción del sereno tinetense José Fernández Cortina al recibir la felicitación del Ayuntamiento de Tineo por su 106 cumpleaños

La CHC actúa en 1.200 metros del río Pigüeña: 11.000 euros de inversión para mejorar la capacidad de desagüe del cauce a su paso por Belmonte y Somiedo

La CHC actúa en 1.200 metros del río Pigüeña: 11.000 euros de inversión para mejorar la capacidad de desagüe del cauce a su paso por Belmonte y Somiedo

El trail Valle del Esva calienta motores: más que una carrera, una fiesta más del calendario anual de Trevías

El trail Valle del Esva calienta motores: más que una carrera, una fiesta más del calendario anual de Trevías

Estudiantes del Doña Jimena llenan de arte los escaparates de Gijón para impulsar el comercio de proximidad

Estudiantes del Doña Jimena llenan de arte los escaparates de Gijón para impulsar el comercio de proximidad

Marcos Vede captura en el río Coto una trucha de más de un kilo, algo “totalmente excepcional” en este pequeño afluente de montaña: “En el Narcea no tendría ni la mitad de valor”

Marcos Vede captura en el río Coto una trucha de más de un kilo, algo “totalmente excepcional” en este pequeño afluente de montaña: “En el Narcea no tendría ni la mitad de valor”

Asturias crece en población por encima de la media española gracias a la inmigración: un 10,6% de los menores de 15 años son ya extranjeros

Asturias crece en población por encima de la media española gracias a la inmigración: un 10,6% de los menores de 15 años son ya extranjeros

La periodista Alma Guillermoprieto pide a los jóvenes que no abandonen el hábito de la lectura: "No pierdan la capacidad de pensar con profundidad"

La periodista Alma Guillermoprieto pide a los jóvenes que no abandonen el hábito de la lectura: "No pierdan la capacidad de pensar con profundidad"
Tracking Pixel Contents