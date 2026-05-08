Con paraguas, niebla y cansancio, pero con muchas ganas: así arranca la marcha minera desde Tormaleo

Con ganas de empezar la marcha minera y con la esperanza de acercarse a una posible solución a la parálisis de la actividad en la mina ibiense Mina Miura y la falta de pagos de las últimas 13 nóminas, los mineros han comenzado a caminar a las nueve de la mañana desde la Campa de Tormaleo. El punto de partida se encuentra a unos pocos kilómetros de la mina en la que hasta el día de ayer cuatro trabajadores de la empresa Carbones La Vega estuvieron encerrados durante quince días en señal de protesta.

Ellos cuatro son también los protagonistas de la marcha, pero a lo largo del trayecto que los llevará a Oviedo el próximo 13 de mayo, contarán con la compañía de otros trabajadores de la explotación minera, familiares y vecinos. De hecho, los primeros pasos no los han iniciado solos, sino que han estado arropados en señal de apoyo a su reivindicación por el futuro del sector del carbón en la comarca.

“En la caminata estaremos acompañados por compañeros tanto a lo largo de toda la marcha como en tramos sueltos y lo que esperamos es que haya un buen recibimiento de la gente cuando lleguemos a Oviedo”, desea José María Pérez, representante de los trabajadores de la explotación por parte de SOMA-FITAG-UGT y uno de los cuatro mineros encerrados.

Asegura que iniciar esta marcha reivindicativa es “una forma de asegurar la continuidad de nuestro trabajo, nuestra profesión y solucionar algunos de los temas que están pendientes después de tantos días”. En referencia a la falta de pagos por parte del empresario Fernando Martínez de hasta 13 nóminas y el incierto futuro de la explotación minera. Además, están pendientes de saber si finalmente el empresario presentará un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), tal y como les anunció el miércoles.

La salida del encierro se produjo este jueves a mediodía, después de 15 días, por lo que no han tenido ni un día completo para poder recuperarse del todo, no obstante, confiesan que inician esta nueva protesta con ganas. “Hemos descansado, pero no tanto como nos gustaría, porque es duro recuperarse después de los 15 días en la mina, pero tenemos ganas de empezar y ver una solución”, confesaba José María Pérez, justo antes de iniciar la marcha.

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Una caminata que ha empezado con paraguas, bajo la lluvia y la niebla. La previsión es que la etapa prevista para este primer día finalice sobre las dos y media de la tarde en el pueblo cangués de Vega de Rengos.