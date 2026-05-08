La sala As Quintas abre su temporada artística de la mano del gijonés José Arias y sus "Vertidos"

"Vertidos. Solo pintura" es el título de la exposición de José Arias (Gijón, 1953) que abre la temporada expositiva en la bella sala de As Quintas, en La Caridad. Es la segunda vez que expone en este espacio, pero la primera vez dentro del ciclo que organiza con mimo la asociación Amigos y Amigas de As Quintas. "Es la sala del Occidente y lo que hacen aquí, no solo en la sala, sino en todo el complejo cultural, es muy especial", señala el pintor, que lleva quince años afincado en el Occidente.

Cuenta José Arias que la exposición "Memoria de un buscador de setas", de noviembre de 2024, formaba parte de un proyecto de Caja Rural. Esta exposición era el complemento a la guía "Saber de Setas" también firmada por Arias, que además de pintor es un experimentado buscador de setas. Así que "Vertidos. Solo pintura" es su primera incursión en el proyecto de Amigos y Amigas de As Quintas, a los que se refiere como un grupo de personas "colaboradoras y que se entregan y luchan; es una gente genial".

Con aquella exposición esta nueva muestra comparte contenido, pues también la naturaleza está muy presente aquí, en forma "de espacios abiertos y marinas". En total son 28 cuadros y todos fueron creados en los últimos seis años. Lo siguiente que comparten es la llamativa técnica de José Arias, que pinta "vertiendo pintura sobre madera".

"No sé lo que va a salir"

En el catálogo explica que sus herramientas "son la jeringuilla, el pulverizador y la botella. Uso la brocha y el pincel únicamente para hacer los colores o a última hora retocar algo que pueda estar confuso". Explica que "buscaba un procedimiento que me dificultara el control sobre la obra, en el fondo, tenía que evitar darle facilidades a mi tendencia al perfeccionismo" y esta forma no le permite tener una idea previa. "No sé lo que va a salir y si pretendo una obra determinada el fracaso está garantizado", añade.

"Si veo que te emociona, me haces feliz y te siento más cerca", señala el pintor, que confía en que la gente disfrute con su obra. Además, para quien quiera comprenderla mejor, organizará una serie de visitas guiadas y coloquios en colaboración con Amigas y Amigos de As Quintas.

La muestra de José Arias se podrá visitar hasta el 14 de junio en As Quintas. A continuación recoge el testigo Chelo Sanjurjo (Barres, Castropol; 1947), que regresa a As Quintas. Tras ella expondrá Martina Rodríguez Morán, madrileña con raíces en Llanes, y, a continuación, llegarán las exposiciones colectivas de la Muestra de Artes Plásticas del Principado y del Certamen Nacional de Arte de Luarca (CNAL). "Estamos muy contentos con el programa", señala el portavoz del colectivo, Pepe Fernández, que agradece el apoyo económico del Principado y la Caja Rural, así como el respaldo continuo del Ayuntamiento de El Franco.

En el acto inaugural de este viernes también intervino la concejala de Cultura, Victoria Zarcero, que subrayó la satisfacción de abrir la temporada en As Quintas. "Es un auténtico lujo contar en el concejo con este tipo de asociaciones que fomentan la cultura y el arte y que se preocupan por acercar el arte contemporáneo a la gente", celebra Zarcero, que también celebra el público fiel de As Quintas.

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Además, explicó Zarcero que este mes, coincidiendo con la muestra de José Arias también se podrá ver en la sala municipal del Ayuntamiento la muestra de acuarela de Rosa Prat. Esta exposición es un complemento a la primera Feria de Jardinería de Asturias, que se celebrará en La Caridad el último fin de semana de este mes.