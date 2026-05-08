La veigueña Isabel Oliveros, elegida XXVIII Vegadense del Año como reconocimiento a su labor docente y a su implicación vecinal

La maestra veigueña Isabel Oliveros Martínez recibirá el próximo agosto el XXVII Premio Vegadense del año en reconocimiento a su labor docente y a su implicación en la vida sociocultural de Vegadeo. El jurado de este prestigioso galardón promovido por la asociación Amigos de Vegadeo y su concejo se reunió el jueves 7 de mayo y este viernes ha hecho pública la elección del ganador de esta edición, cuyo acto de entrega será en agosto.

El jurado se decantó por la candidatura presentada por Manuela Álvarez González, Rocío Santamarina Linera y Raúl Vaquero Villarraso y hace hincapié en dos aspectos clave en la trayectoria de esta maestra jubilada. Por un lado, su dilatada experiencia profesional, no en vano ejerció durante tres décadas en las que "ocupó el cargo de maestra, directora y formadora de formadores".

Por otro lado, defienden su "colaboración en la dinamización de la vida sociocultural del concejo, asumiendo funciones en la Biblioteca Pública Municipal, las asociaciones Amas de Casa, Caridad Vegadense y Medalla Milagrosa, el cine-forum, su participación en la organización de la Feria de Muestras, y su en el periódico Vegadeo a su Hijos Ausentes, entre otras actividades".

Directora del Jovellanos

Oliveros nació en el concejo de El Franco y, tras cursar estudios universitarios por libre, "aprobó las oposiciones de Magisterio con el número 1 de su promoción". Eligió como destino profesional Vegadeo y en la capital veigueña hizo su vida. Allí ejerció como maestra de infantil, antaño conocidas como "parvulistas". Desde Amigos de Vegadeo exponen que su implicación la llevó a ser también directora del colegio público Jovellanos y profesora de Bachillerato en el extinguido Liceo. Y añaden: "Esta labor docente la compaginó impartiendo formación a sus compañeros maestros de la comarca sobre metodología del lenguaje y de la historia, y sobre enseñanza de la lectura y escritura, y más tarde a profesores de párvulos de toda la geografía española".

En el curriculum facilitado por Amigos de Vegadeo también se expone la colaboración constante de Oliveros en diferentes actividades del concejo. Entre otros, detallan, fue secretaria de la Biblioteca Pública Municipal, de las asociaciones Amas de Casa y Caridad Vegadense; presidenta de la Asociación Medalla Milagrosa; dirigió durante 14 años el comedor escolar del colegio Jovellanos y formó parte de la comisión organizadora de la Feria de Muestras de Vegadeo en los primeros años de la década de los 70.

Imagen del jurado en su reunión. / R. T. C.

Colaboró también con el departamento de Extensión Agraria en sus inicios, acompañando a los agentes de este servicio en sus visitas a los pueblos del concejo para dar charlas culturales, e impartió clases de cultura general a las alumnas del servicio social, y fue redactora del periódico Vegadeo a sus Hijos ausentes, coordinadora de las actividades de cine-forum que se desarrollaban en la antigua casa de Cultura de Vegadeo y socia fundadora de la coral Eo Musical.

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El jurado de esta edición estuvo formado por Rosalía Teresa Rodríguez Pena, Camilo J. Cotarelo Álvarez, Carmen Rodríguez Rodríguez, J. Armando Urain Sierra, Arturo Peralta López, que también actúa de Secretario del Jurado. La candidatura fue elegida entre las "numerosas propuestas presentadas este año" y atendiendo a la dilatada trayectoria de Isabel Oliveros. La mujer recibirá el galardón en el acto que se organizará en el auditorio Félix Menéndez de Vegadeo durante la primera quincena de agosto. El premio se simboliza con un diploma y una reproducción de la Diadema de Vegadeo, joya castreña prerromana.