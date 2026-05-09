Abraham Rodríguez, tapiego de 34 años: "Llegaron a pedirme por un alquiler en la villa entre 800 y 900 euros; eso echa para atrás a cualquiera"

Abraham Rodríguez tiene 34 años y, desde hace uno vive en un piso de Tapia de Casariego. Se puede decir que lograrlo no ha sido tarea sencilla, más bien una labor que le ocupó tres meses en la que tuvo que echar mano de todo tipo de contactos. De hecho, llegó a hacer una publicación en las redes sociales contando su odisea y surtió efecto.

"No encontré piso buscando en los anuncios, sino gracias a recomendaciones. Al poner la publicación en redes me contactó gente que me conocía o conocía a mi padre y entonces se animaron a alquilarme", señala, dando cuenta de que lograr un alquiler para alguien que llega nuevo al concejo puede convertirse en misión imposible. "Si no te conocen es muy complicado", señala.

Natural de Serantes, inicialmente buscaba encontrar una casa por la zona, pero lo descartó rápido: tarea casi imposible. Al final, optó por un piso en Tapia, que es "donde paso la mayor parte de mi vida".

Alquilar en Tapia es complejo porque hay muy poca oferta en el mercado y porque la mayoría de los propietarios prefieren reservarlos para la temporada estival. Así, es fácil encontrar alquiler estacional, pero con la condición de dejarlo libre en verano.

"La gente joven que se quiere independizar y vivir en Tapia de manera estable lo tiene difícil. Yo sé de más gente que se habría quedado si encontrara piso y a precios asequibles, pero llegaron a pedirme por un alquiler en Tapia entre 800 y 900 euros y eso echa para atrás a cualquiera", apunta el tapiego.

Este problema que padecen los jóvenes de la comarca se repite en algunos sectores como el sanitario. Los gestores del hospital comarcal de Jarrio hacen malabares para conseguir vivienda a los profesionales que quieren atraer a la zona. Hasta el punto, señalan las fuentes consultadas, que han estado a punto de perder médicos por no encontrarles una vivienda. "A principios de año igual encuentras, pero como te pongas en mayo o junio, es imposible y hablamos de médicos con sueldos dignos", señalan.

Las dramáticas cifras regionales

Tres de cada cuatro jóvenes menores de 35 años viven con sus padres en Asturias. La emancipación juvenil es cada vez más compleja en la región y en toda España. Detrás de ello está el precio de la vivienda, que no para de crecer, como confirman los datos oficiales y los aportados por los principales portales inmobiliarios. En marzo de 2026, el precio de venta de la vivienda en el Principado estaba en una media de 1.746 euros por metro cuadrado, un 1,1% más que el mes anterior, un 2,4 % por encima de diciembre de 2025 y un 17% más elevado que un año antes. Recorrido similar sufrió el mercado de los alquileres, con una media de 105 euros por metro cuadrado en marzo, un 8,3 % más que en el mismo mes del año anterior.