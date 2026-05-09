Begoña Oliveira, la gallega que llegó a Santa Eulalia de Oscos para hacer una ruta y que acabó alquilando un local y abriendo un pequeño "centro comercial": "Fue una señal"

Se podría decir que lo de la pontevedresa Begoña Oliveira con Santa Eulalia de Oscos fue amor a primera vista. Llegó para hacer senderismo y acabó alquilando un local que ha transformado en "La tesela de Santalla", una preciosa tienda convertida en el centro comercial de esta pequeña capital de los Oscos. Su particularidad es que compagina su labor como comerciante rural con la gestión a distancia de la inmobiliaria que regenta en Pontevedra, su ciudad natal.

Esta emprendedora gallega de 48 años siente una conexión muy especial con Asturias. De hecho, ya vivió en Avilés durante ocho años y la conquistó el carácter asturiano. Apasionada de la naturaleza y los pueblos, le rondaba la cabeza regresar al Principado. Sin embargo, lo que ocurrió no fue algo meditado, sino más bien fruto de la casualidad.

Begoña Oliveira en la fachada de su negocio. / T. Cascudo

Una escapada para hacer senderismo

En noviembre de 2024, aprovechando el puente de Todos los Santos, buscó un destino para ir a perderse por el monte y Santalla se cruzó en su camino. Decidió llevar unas botas de montaña y unas zapatillas de deporte, pero, en el último momento consideró que un par le llegaba y dejó el otro. El caso es que cuando llegó a los Oscos y fue a calzarse, se dio cuenta de que había metido por error un zapato de cada par. "Soy una persona muy organizada y que me pasara eso lo considero casi como una señal", relata.

Descartado el senderismo, se dedicó a pasear por la capital del concejo y su vocación como agente inmobiliario la llevó a ojear bajos. En pleno centro, en lo que había sido el supermercado La Amistad encontró el lugar perfecto. Llamó al dueño, quedaron y lo reservó en el momento sin saber muy bien aún para qué. "Como suelo ser muy responsable, mi entorno alucinaba un poco y me decía que si estaba segura", relata. Lo estaba.

Oliveira atendiendo a una vecina. / T. Cascudo

Obras en febrero de 2025

En febrero de 2025 empezaron las obras y, en junio, inauguró el local y la acogida fue mucho mejor de lo esperado. Su idea inicial era vender artesanía gallega y asturiana, sin embargo, se fue adaptando a las necesidades del vecindario y del visitante. Así, en su tienda se pueden encontrar desde unas preciosas sudaderas para llevar el nombre de Los Oscos grabado como recuerdo a bolsos, gafas, calcetines, paraguas o chaquetones. "A mí me sorprendió que no hubiera una tienda donde comprar algo, más allá de productos de alimentación, ya fuera un regalo o unas zapatillas. Por eso traje un poco de todo y me voy adaptando a lo que veo que funciona. La Amistad era una especie de centro comercial y ahora vuelve a serlo", relata sentada en su local lleno de luz y detalles.

No se arrepiente de su decisión y agradece la respuesta del pueblo. Abrir la tienda le supuso invertir sus ahorros, pero también lo hizo con la tranquilidad de tener otro trabajo al que volver si las cosas no salían bien. "Puedo decir que casi toda la gente del pueblo ha pasado por aquí y siempre compran algo. Me apoyan mucho, estoy muy contenta", relata. Además de la labor comercial también La tesela de Santalla acoge una vez al mes a un grupo de cantares que coordina la cantante Ugía Pedreira.

Oliveira atendiendo a una vecina. / T. Cascudo

Despoblamiento

Esta emprendedora tuvo suerte pues encontró alquiler estable en Santalla y no es misión sencilla. Consciente de ello, también sueña con que su experiencia como agente inmobiliaria sirva para aportar su granito de arena al desarrollo del concejo. "Me gustaría que las casas tengan vida porque los pueblos necesitan gente. Creo que hay que concienciar a los propietarios porque si quieren tener servicios aquí, hace falta que venga gente. A menos población, menos servicios", apunta.

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Va pasito a pasito, pero también aspira a que "Selecta", la inmobiliaria que abrió en 2011 en Pontevedra, pueda operar en los Oscos. De momento se conforma con dar un servicio que todos agradecen en el pueblo y, a la vez, con dar a conocer este rincón de Asturias. "Intento arrastrar a toda la gente que puedo hasta aquí, que creo que se conoce poco", dice con una sonrisa, al tiempo que destaca que Santa Eulalia enamora por el paisaje, pero, sobre todo, por la grandeza de su gente.