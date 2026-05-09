Grandas de Salime une literatura y música en el Museo Etnográfico y la Colegiata
El municipio acogerá el próximo fin de semana la entrega de premios de los concursos literarios y las actuaciones del Dúo Mestura y la agrupación Voces Mansoleas
Grandas de Salime vivirá el próximo fin de semana una intensa programación cultural que combinará literatura, música y tradición en dos escenarios emblemáticos del concejo: el Museo Etnográfico "Pepe el Ferreiro" y la Colegiata de El Salvador. La propuesta es posible gracias a a Asociación Cultural "El Carpio".
Las actividades arrancarán el sábado 16 de mayo en el Museo Etnográfico de Grandas de Salime. A partir de las 17.00 horas tendrá lugar la entrega de premios del XXVI Concurso Infantil de Cuentos y del XXV Concurso de Relatos Cortos para adultos, una cita ya consolidada dentro de la programación cultural del municipio y que busca fomentar la creatividad literaria y la participación de autores de distintas edades.
La jornada continuará a las 18.00 horas con la actuación del Dúo Mestura, formación musical que pondrá el broche artístico a una tarde dedicada a la literatura y la cultura popular.
La programación seguirá el domingo 17 de mayo en la Colegiata de El Salvador de Grandas de Salime. A las 13.00 horas actuará la agrupación musical Voces Mansoleas, en un concierto que reunirá música coral y patrimonio histórico en uno de los espacios más representativos de la villa.
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