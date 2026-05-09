Navia rema a lo grande: la ría se convierte en una fiesta para el piragüismo asturiano

La ría de Navia se convirtió este sábado en el gran punto de encuentro del piragüismo asturiano con la celebración del Campeonato de Asturias de Travesías, una cita organizada por el Club Los Albiones en colaboración con el Ayuntamiento de Navia y que reunió a cerca de 500 deportistas de diecinueve de clubes de toda la región.

Desde primera hora de la mañana, el muelle naviego registró un gran ambiente deportivo y familiar en una jornada marcada por el buen tiempo y la participación masiva de clubes llegados desde distintos puntos de Asturias.

Mucho trabajo y colaboración

Ramón Méndez, integrante del Club Los Albiones y uno de los organizadores, destacó el trabajo colectivo que hace posible la prueba. "Hay mucho trabajo de las familias del club y también la colaboración de todos los comercios de Navia y de la comarca, además de los ayuntamientos de Coaña y Navia, que nos han ayudado a desarrollar esta prueba", señaló. El representante del club subrayó además la importancia de la competición tanto a nivel deportivo como económico para la entidad. "Es una buena oportunidad para nosotros para sacar fondos para los viajes que tienen los chicos durante toda la temporada", explicó y recordó que el club compite a lo largo de Asturias y de toda España llevando el nombre de Navia por diferentes campeonatos.

En imágenes: ambiente y sol en el XXXVI Campeonato de Asturias de Travesías Ría de Navia / A. M. S.

La prueba volvió a resaltar el atractivo natural de la ría naviega. "La belleza incomparable de este entorno es algo que queremos mostrar a toda la gente que viene de fuera. Esta ría es una oferta inestimable para toda la comarca", aseguró Ramón Méndez, satisfecho además por las buenas condiciones meteorológicas de la jornada.

Esfuerzo del Ayuntamiento

Por su parte, el concejal de Deportes de Navia, Juan Vicente Fernández, destacó el esfuerzo realizado para mantener la competición pese a las obras que afectan actualmente a la zona portuaria. "Era importante seguir trayendo esta prueba a Navia", afirmó. El edil también valoró el ambiente vivido durante toda la mañana: "Da gusto ver el muelle así, con tanta gente y con todo desarrollándose con normalidad".

Entre los clubes participantes estuvo el Náutico de Trasona. Virginia Iglesias, una de sus entrenadoras, explicó que acuden cada año a la competición naviega por tratarse de una de las pruebas más destacadas del calendario autonómico de travesías. "Aquí las condiciones son diferentes. Hay más oleaje, más viento y más distancia, y eso hace la prueba más exigente", comentó.

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La entrenadora reconoció que las condiciones pueden resultar duras para los más pequeños, aunque destacó que el buen tiempo ayudó a disfrutar de la jornada. "Con sol y buen tiempo todo se lleva mejor", opinó. Para ella, este año el ambiente era algo más tranquilo debido a las obras en la zona del club y del puerto, circunstancia que obligó a reorganizar espacios y accesos para deportistas y acompañantes.