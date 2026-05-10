Héctor López soñaba con entrar a la mina en Ibias y ahora marcha hacia Oviedo tras no cobrar durante meses: “Es muy duro”

"Recibimientos como el de Tineo son los que dan más ganas de seguir, ver a la gente que a pesar de la lluvia está esperando para animarnos y darnos su apoyo es una pasada", confiesa Héctor López, uno de los cuatro mineros de Mina Miura, en Ibias, tras finalizar la tercera etapa de la marcha reivindicativa que llegará a Oviedo el próximo miércoles.

En la plaza del Ayuntamiento de Tineo decenas de personas esperaron la llegada de los mineros, que nuevamente completaron la etapa acompañados por un nutrido grupo de vecinos y familiares. Realizaron un recorrido de algo más de 30 kilómetros entre Cangas del Narcea y Tineo, que se hizo largo para la comitiva, que no pudo llegar a destino hasta las cuatro y media de la tarde. Previamente, fueron recibidos en la mina de Pilotuerto por los compañeros mineros que los esperaban con un pincheo para que pudieran reponer fuerzas antes de encarar la recta final, que además estuvo marcada por una fuerte tormenta.

Llegada de la marcha minera a Tineo. / D. Álvarez

"Fue mejor de lo esperado, nos pilló la tormenta a mitad de camino, lo que nos retrasó un poco, pero vamos con mucha ilusión y con mucho ánimo para continuar", asegura Héctor López, que, junto a José María Pérez, Héctor Pérez y Santiago González, está reivindicando el cobro de las 13 nóminas que ya les adeuda la empresa y la continuidad de la actividad en la mina de Tormaleo (Ibias).

"Nunca me había visto en una situación similar y es muy duro. Vas confiando en el empresario, en sus promesas de que va a pagar, vas tirando para adelante, pero van pasando los días y llegas a esta situación de 10 meses sin cobrar, un encierro de quince días y ahora ir caminando a Oviedo", expone el minero de 36 años, que es natural del Poblado de Villares, en la parroquia de Tormaleo, a pocos metros de la mina en la que trabaja y en la que ya habían trabajado su abuelo, su padre y sus tíos.

Héctor López, uno de los cuatro mineros que encabezan la marcha reivindicativa a Oviedo. / D. Álvarez

No siempre vivió en la localidad ibiense, pasó temporadas en Oviedo, pero cuando le llegó la oportunidad de volver al pueblo la aprovechó. Primero trabajando en la construcción y luego pudo regresar por el trabajo en la mina, su primera experiencia en el sector. "Tenía mi vida hecha en Oviedo, pero me llamaron justo en un momento que estaba en paro y lo dejé todo para volver, porque el pueblo siempre me tiró mucho, la paz del pueblo no te la da la ciudad", asevera.

Además, hace hincapié en que la mina siempre estuvo presente en su vida. "Me crie con la mina y siempre me gustó", relata y explica que comenzó trabajando como palista en el exterior pero que su intención siempre fue poder entrar a las galerías y lo consiguió hace dos años, cuando pasó a ser ayudante minero.

La marcha minera por el Corredor del Narcea. / D. Álvarez

López se siente emocionado de ver el respaldo que están teniendo a su paso por los pueblos. Para él es lo que hace que "el ánimo vaya creciendo día a día", a pesar del cansancio. En su caso, también cuenta con el respaldo incondicional de su madre, Isabel Lago, que está haciendo toda la marcha con ellos. Tampoco ha fallado la alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez, que está completando todas las etapas con sus vecinos.

En Tineo les recibió la alcaldesa, Montse Fernández, quien fue clara al catalogar de "vergüenza que en 2026 alguien tenga que reclamar su sueldo de esta manera" y ofreció todo el apoyo del Ayuntamiento a los mineros, a los que acompañará durante un tramo en la salida de este lunes hacia Salas. En la llegada a Tineo también estuvieron presentes concejales de la corporación local, entre ellos José Ramón Feito, también gerente del Banco de Tierras del Principado de Asturias.