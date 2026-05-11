Cuatro heridos en un accidente de tráfico en el Corredor del Narcea: uno los afectados tuvo que ser excarcelado por los bomberos
Los afectados fueron evacuados para más pruebas al Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea y al HUCA
D. Álvarez
Una colisición entre dos turismos en el Corredor del Narcea, carretera AS-15, causa cuatro heridos de diversa consideración. El aparatoso accidente se produjo a la altura del kilómetro 22,5, en la zona de la presa de Calabazos, en el concejo de Tineo.
Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) los cuatro heridos, un matrimonio de septuagenarios que viajaban en uno de los coches y dos varones que iban en el otro vehículo implicado en el accidente, tuvieron que ser trasladados al hospital. Tres de ellos fueron derivados al Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea y un cuarto fue trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo.
El herido trasladado al HUCA fue el conductor del vehículo en el que viajaban los dos hombres y que tuvo que ser excarcelado por efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de Tineo. El Servicio de Emergencias detalla que el hombre estaba atrapado por los pies y que, tras abrir hueco, lo excarcelaron, inmovilizado, con ayuda de la tabla de rescate.
Para la atención médica acudieron al lugar del suceso el equipo médico de la UVI-móvil canguesa, equipo de Atención Primaria con ambulancia de soporte vital básico de Tineo y una ambulancia convencional del hospital cangués.
El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 23.43 horas de ayer domingo. En la llamada indicaban que dos vehículos habían colisionado y en uno de ellos había una persona atrapada. La Sala 112 del SEPA movilizó a los bomberos y paralelamente pasó el aviso al SAMU y a la Guardia Civil de Tráfico.
A las 00.51 horas los bomberos comunican que han excarcelado al conductor. Tras realizar tareas de seguridad retiraron del lugar para regresar a parque donde llegaron a las 02.02 horas. Hasta el lugar también se desplazó personal de infraestructuras.
Según los testigos, la colisión no se produjo en un punto de adelantamiento. Sin embargo, inciden en que en el momento del accidente estaba “muy mala noche, lloviendo, y el choque se produjo en un lugar en el que piso ya está desgastado”.
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