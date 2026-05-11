El desconocido pueblo asturiano de Eva Longoria situado a tan solo media hora de Oviedo: "Es muy bonito y verde"

Se llama Longoria, tiene menos de 30 habitantes y se encuentra en el occidente asturiano, a tan solo media hora de Oviedo. Así es el desconocido pueblo de Eva Longoria, la famosa actriz de "Mujeres desesperadas", que ella misma describe como "muy bonito y verde". La intérprete nacida en Corpus Christi, Texas, descubrió que sus antepasados son asturianos. Partieron en el siglo XVII precisamente de Longoria, en el concejo de Belmonte Miranda, para México. Y en 2017 lo visitó por primera vez. "Hice unas pruebas de ADN y me dijeron que era de aquí hacía tiempo que quería venir. Me ha sorprendido Asturias, es muy bonito y muy verde", declaró entonces.

Longoria es una pequeña aldea perteneciente a la parroquia de San Martín de Lodón, en el concejo de Belmonte de Miranda. Está situada en la vega del Narcea, en lo que se conoce como la Ría Miranda, a pie de la carretera AS-15, donde se extienden fértiles vegas junto al río. En este pueblo se conserva el Palacio de Longoria, que data del siglo XVII y que fue propiedad de la familia de Eva Longoria. Aún conserva el escudo familiar en el exterior de la fachada.

"Para mí es un honor estar aquí. Pedí que invastigasen mis orígenes, mi árbol geneaológico, y me fascinó la historia de que había un lugar en Asturias que se llamaba Longoria, que de donde venía mi familia", contó en aquella visita de 2017, en la que charló como una más con sus habitantes. Desde entonces, Eva Longoria no ha dejado de presumir de sus raíces asturianas e incluso grabó una serie para la CNN, "Searching for Spain", que se emitió el año pasado.

Eva Longoria visita su edén asturiano / | MIKI LÓPEZ

Nueve días de grabación

Para la serie, Longoria regresó a su pueblo, donde grabó en 2024. El documental llevó al espectador a la casa familiar de Longoria, donde vivieron hasta 13 generaciones de sus parientes, que abandonaron Asturias en 1603. La actriz de "Mujeres desesperadas" estuvo grabando durante nueve días en distintos puntos de la región: llagares, cuevas de queso Cabrales, restaurantes, obradores...

"Mi plato favorito en España es la fabada, que es un guiso de alubias. Es muy contundente. Esas alubias blancas grandes solo crecen en Asturias y las cocinan en un caldo con diferentes grasas de cerdo. Es maravilloso", contó la estrella de Hollywood en la serie y en una entrevista con John Berman en la CNN. Al presentador Eva Longoria hasta le escancia un culín de sidra. "Se vierte así", le explica mientras coloca el brazo en alto. La actriz remata con "eso es Asturias", tras beberse un culete.