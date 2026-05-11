Foro Asturias reclama una solución para la carretera que une el Alto de Carricedo con Begega: “Los vecinos llevan tres años dando un rodeo de 20 kilómetros para ir a Belmonte”

Una solución para la carretera que une el Alto de Carricedo con Begega, en el concejo de Belmonte de Miranda, es lo que el secretario general, Adrián Pumares, ha reivindicado en una visita a la localidad este domingo, en la que estuvo acompañado por los tres concejales del partido en el municipio.

El vial fue construido en 2021 para sustituir el trazado original de la carretera que tuvo que cerrarse en 2019 por los problemas de estabilidad derivados de la actividad de la mina de oro que se desarrolla en la zona. No obstante, la alternativa sigue presentando hundimientos, por lo que FORO Asturias denuncia que el problema continúa "sin resolverse", lo que implica que "los vecinos llevan tres años teniendo que dar un rodeo de más de 20 kilómetros para desplazarse a Belmonte", denuncian.

Reclaman al Gobierno del Principado de Asturias, como administración que autoriza la actividad minera, que "lidere, coordine e impulse una solución técnica definitiva que debe ser responsabilidad de la empresa minera".

El diputado de FORO Asturias subrayó los perjuicios económicos y personales que supone el rodeo que deben realizar los vecinos, lamentando que "a las pérdidas económicas para el bar del pueblo y los transportistas hay que sumar las dificultades que sufren muchos vecinos para acudir al médico, realizar gestiones básicas o desarrollar su actividad diaria con normalidad", y señaló que "esta situación afecta a una zona que ya bastante tiene con luchar contra el envejecimiento y la despoblación".

Noticias relacionadas

Pumares insistió en que "los vecinos de los pueblos altos del concejo no pueden seguir pagando las consecuencias de una actividad minera autorizada por la Administración" y que "el Gobierno regional debe implicarse y ofrecer una solución definitiva a los vecinos de Begega y del resto de pueblos afectados".