Iberdrola inicia el operativo para renovar el aerogenerador quemado en el parque de El Segredal, en Villayón

La compañía Iberdrola comenzará este lunes el operativo para restaurar el aerogenerador del parque de El Segredal, en Villayón, que resultó dañado en un incendio a finales de enero. La instalación es compleja porque deben subir hasta la zona grúas de gran tonelaje que obligarán a la retirada de los guardarraíles de varios tramos de la AS-37, la carretera que conecta Otur y Villapedre por El Vidural.

El Ayuntamiento de Villayón informa de la retirada de las biondas en los puntos kilométricos 13,900, 12,500, 11,600, 11,050 y 10,100. Por ello se alerta a los conductores de la vía para que extremen las precauciones ya que habrá varios tramos sin vallado y por ellos circulará maquinaria pesada durante el tiempo que dure esta reparación.

Cabe añadir que el incendio de uno de los motores del eólico provocó además un pequeño incendio forestal en los alrededores del parque, llegando a quemar unas cuatro hectáreas de monte bajo.

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Mejora de la vía

Por otro lado, este operativo servirá también para que Iberdola desarrolle un proyecto de reparación de la vía de acceso a los cuatro parques eólicos que tiene en la zona. En concreto, se actuará en el tramo entre el alto de la Bobia y el alto del Segredal. Uno de los tramos está asfaltado y se repondrá la capa y, en otro, que está de zahorra, se repararán los baches para que se pueda circular en buenas condiciones. Esta vía de servicio para los parques es también usada por vecinos de la zona.