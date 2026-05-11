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Paquete de 4 millones para mejorar un tramo del corredor del Narcea en Tineo y tres tramos de la AS-11, que une Vegadeo y Pesoz

En suelo tinetense se actuará en once kilómetros entre Calabazos y Casares, con una inversión de 1.844.748 euros

Una imagen de uno de los tramos.

Una imagen de uno de los tramos. / R. T. C.

T. Cascudo

Tineo/ Vegadeo

El Consejo de Gobierno autorizó este lunes un gasto global de 4.017.487 euros para afrontar dos nuevas actuaciones de mejora de la red de carreteras del Occidente. En concreto, se actuará en un tramo de once kilómetros del corredor del Navia (AS-15) a su paso por el concejo de Tineo y en tres tramos de la AS-11, que une Vegadeo con Pesoz.

En el tramo de Tineo, se actuará en los once kilómetros que unen el túnel de Calabazos y Casares con una inversión de 1.844.748 euros. Detalla el Principado que se actuará "en 11,4 kilómetros del corredor para mejorar las condiciones de seguridad, el drenaje y la señalización". Este proyecto, añaden, tiene un plazo de siete meses y forma parte de las actuaciones del programa del Suroccidente. Es decir, se suma a los más de 1,6 millones aprobados la semana pasada para afrontar la renovación de otro tramo de la AS-15 entre Cangas del Narcea y Ventanueva.

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En el Noroccidente, se actuará en la AS-11. En este caso, el proyecto "cuenta con 2.172.739 euros de inversión para acondicionar 12,5 kilómetros de la vía" en los tramos que van desde Vegadeo a La Zarra, de Ovellariza hasta El Fole y de San Martín de Oscos a Amexeira. "Las actuaciones, que se prolongarán durante siete meses, incluyen la renovación del firme, los elementos de seguridad y la señalización", señala el Principado.

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