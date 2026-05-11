La UME ya toma posiciones en Tineo y Valdés, escenario de las maniobras preparatorias para la campaña de incendios

Los 370 militares del Quinto Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (BIEM V de la UME) están ya en Tineo y Valdés. La llegada de este contingente, a bordo de más de cien vehículos, ha generado una importante expectación en ambos concejos, donde trabajarán durante tres días para prepararse de cara a la temporada de incendios forestales.

El Principado ha indicado que al Quinto Batallón es sumarán miembros del Servicio de Emergencias del Principado (Sepa), agentes medioambientales y la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Tineo. El Sepa aportará dos helicópteros, una veintena de vehículos y un camión de puesto de mando avanzado que se instalará en el Centro de Interpretación de las Hoces del Esva, en Paredes (Valdés).

Capacidad de reacción

"El ejercicio tiene como objetivo reforzar la preparación frente a incendios forestales y poner a prueba la capacidad de reacción y coordinación entre las distintas administraciones y los equipos que intervienen en una emergencia de gran escala", señala el Principado, que detalla que la simulación incluirá varios escenarios. El objetivo es ensayar "maniobras de ataque directo e indirecto al fuego, tanto con herramienta manual como con maquinaria pesada".

En este sentido se harán "quemas de ensanche, contrafuegos y trabajos de perimetración y remate con desbrozadoras y bulldozer". El ejercicio servirá también "para evaluar el funcionamiento de los puntos de agua portátiles de la UME en combinación con los helicópteros del Sepa". Asimismo, el simulacro "abordará también situaciones como el confinamiento o evacuación de poblaciones afectadas, así como atrapamientos o accidentes del propio personal de intervención".

En imágenes: la llegada de la Unidad Millitar de Emergencias (UME) al polideportivo de Luarca / A. M. S.

Equipamientos municipales

Con respecto a la UME, su llegada ha motivado un importante despliegue y la ocupación de diferentes equipamientos, principalmente en Tineo, donde se alojará el grueso de los efectivos. Su base operativa estará en el recinto ferial de Santa Teresa, donde este martes recibirán la visita de la delegada del Gobierno, Adriana Lastra. Además del ferial, también ocuparán otros recursos como el colegio Pascón o el de Navelgas. Asimismo, también hay efectivos en el polideportivo de Luarca.

"Desde el Ayuntamiento de Tineo se valora muy positivamente que la UME haya elegido el municipio para establecer su base de operaciones, al considerar que este tipo de ejercicios resultan fundamentales para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y, especialmente, frente a los incendios forestales", señala la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, que muestra su "total disposición de colaboración" y agradece al teniente coronel al mando del BIEM V "la confianza depositada en Tineo".

La alcaldesa aprovecha para informar a los vecinos de que desde estemartes al jueves la UME estará presente en varias localidades del concejo. "La UME constituye un referente en la respuesta ante situaciones de emergencia, demostrando siempre una gran profesionalidad y compromiso cuando es requerida", añade la primera edil.

Desde el Ayuntamiento de Valdés, la concejala de Salud Pública, Silvia García, valoró positivamente la elección del concejo como uno de los escenarios de estos ejercicios. "Estas actuaciones son bienvenidas", señaló, antes de destacar que el municipio colabora prestando recursos para facilitar el desarrollo de las maniobras.

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La edil subrayó además la importancia de este tipo de ejercicios para conocer mejor el territorio y prepararse ante posibles emergencias. Según explicó, estas actuaciones permiten realizar "un estudio de nuestros montes" que puede resultar importante "de cara a futuras catástrofes". Cabe recordar que Valdés y Tineo fueron víctimas de un grave incendio forestal del que se cumplen tres años.