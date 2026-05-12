600.000 euros para mejorar el acceso a los pastos de Xestoselo, Nogueiróu y Padraira, en Grandas de Salime

La empresa Desarrollos y Metas S. L. se ocupará de realizar la mejora de dos viales, de 3,5 kilómetros de extensión total, en Grandas de Salime. La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha adjudicado por 601.370 euros estas obras que permitirán un acceso más seguro a la zona de pastos de Xestoselo, Nogueiróu y Padraira.

"Las obras permitirán mejorar el tránsito de vehículos de servicio y transporte en ambos accesos, que en la actualidad presentan limitaciones", señala Medio Rural sobre esta actuación, con un plazo de ejecución de seis meses. El proyecto incluye actuaciones de mejora en los caminos, sin modificar su trazado, con el fin de preservar el entorno y garantizar una intervención respetuosa con el medio ambiente". En este sentido, añaden, se desarrollarán "labores para facilitar el drenaje, acondicionar el firme, ensanchar algunos tramos y renovar la señalización". Los caminos pasarán a tener un ancho de cuatro metros y cunetas de hormigón.

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Desde la Consejería de Medio Rural exponen que con estas actuaciones se busca favorcer la actividad agraria y ganadera. "El objetivo es evitar dificultades que puedan contribuir al despoblamiento rural, en línea con lo recogido en el Pacto por el Medio Rural de Asturias, firmado en febrero", señalan, convencidos de que estas acciones contribuyen también al impulso económico del concejo.