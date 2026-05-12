Cuatro proyectos de investigación, diez centros educativos del Occidente y un centenar de estudiantes involucrados: en marcha el proyecto más ambicioso del Foro Comunicación y Escuela

El proyecto "Del aula al territorio: aprender investigando" despegó este martes en el instituto Elisa y Luis Villamil, de Vegadeo. Esta iniciativa, pionera en la educación asturiana, se enmarca en el XVIII Foro Comunicación y Escuela y hace posible que diez centros del Occidente y alrededor de un centenar de estudiantes participen en un proyecto de investigación científica. "Es algo totalmente novedoso, un proyecto de primer nivel con un enfoque intercentros que no creo que se haya hecho nunca en la educación asturiana", defiende el coordinador del Foro, Luis Felipe Fernández.

"Ya hemos hecho muchas actividades para potenciar la labor investigadora y que algún alumno pueda decantarse por ello, desde el viaje a Nueva Zelanda al proyecto con el Parque Científico Tecnológico de Gijón, pero, en esta ocasión, planteamos la creación de grupos de trabajo para desarrollar cuatro proyectos de investigación sobre temas que interesan en el territorio", precisa Fernández. Los chavales ya han comenzado a trabajar en las aulas y este martes han tenido la oportunidad de reunirse con expertos en el tema que están tratando. Cada grupo vivirá también un viaje centrado en su temática y, finalmente, se publicará una revista científica con los resultados de todas las investigaciones.

El coordinador del Foro agradece la implicación de los docentes para la gestión de este ambicioso proyecto y ellos aplauden la oportunidad. En primer lugar por la oportunidad de relacionarse entre centros y, después, de poder hacer una investigación real sobre temas actuales que preocupan en la comarca, desde la apicultura a las energías renovables. "Para ellos es una oportunidad buenísima. El pack es muy completo, incluida la ponencia con un experto de máximo nivel", señala Rodrigo García, docente del instituto Galileo Galilei, de Navia. A su lado, Javier Candela, del instituto de Tapia, coincide: "Es un lujo y más para centros alejados del centro de Asturias".

Del Camino de Santiago a las renovables

La apicultura, las energías renovables, la inmigración, el Camino de Santiago o el cuidado del mar son los temas sobre la mesa que se abordarán en las diferentes investigaciones.

El primer proyecto lleva por título "Exploradores del Camino" y engloba al colegio rural agrupado Ría del Eo y al también veigueño colegio Jovellanos. Esta iniciativa, que cuenta con el patrocinio del Xacobeo, contó este martes con la visita del jefe del Área de Cultura Xacobea, Francisco Singul, y del cronista de Vegadeo, Luis Casteleiro. Este equipo tendrá la oportunidad de recorrer el tramo veigueño del Camino y también viajará a la catedral de Mondoñedo y a Santiago de Compostela, donde serán recibidos por los presidentes de los Parlamentos de Asturias y Galicia.

Luis Casteleiro habla sobre el Camino de Santiago a los chavales. / T. Cascudo

El segundo proyecto se titula "La apicultura en el Occidente de Asturias" y en él trabajan los colegios La Paloma, de Castropol, el colegio rural agrupado Oscos y el Carlos Bousoño, de Boal. Este martes recibieron formación de la mano de los apicultores José Manuel Pardo y Adrián Flórez. Precisamente con este último, que lidera el proyecto Floreziendo Muniellos, visitarán Valdebois, en Ibias para conocer cómo se produce miel en el territorio.

"De norte a sur: desarrollo tecnológico sostenible e integración cultural" es el proyecto que implica a los cinco institutos del Noroccidente: Tapia, Navia, Vegadeo, Luarca y el Carlos Bousoño, de Boal. Esta iniciativa tiene dos patas, por un lado se abordarán cuestiones como la inmigración cultural y para ello visitó Vegadeo el profesor José Manuel Prieto. Por otro, se abordaron las energías renovables de la mano del jefe de la unidad de procesos fotoactivados del IMDEA Energía, Víctor de la Peña, y del investigador de la Plataforma Solar de Almería Sixto Malato.

El plantel de expertos junto a los docentes implicados en el proyecto. / T. Cascudo

Este último se mostró encantado de mostrar a los chavales una visión "atractiva" de la investigación. "Somos personas normales y tenemos una profesión como otra cualquiera", señaló al tiempo que abogó por enseñar a los chavales a identificar las energías renovables y a abordarlas con conocimiento. El viaje para el equipo investigador participante en "De norte a sur" llevará a los chavales hasta Ceuta e incluye la visita a la Plataforma Solar de Almería, ubicada en el desierto de las Tabernas.

El cuarto proyecto lleva por título "Aulas en la orilla: marea escolar por el medio ambiente" e implicará al colegio Jovellanos y al colegio Edes. En este caso, el encuentro con experto se pospone y será el 4 de julio con una bióloga. El día 11 de junio harán una limpieza simbólica de la playa de Penarronda.

El último viaje será en septiembre y, a partir de ahí, se trabajará en la publicación definitiva de los trabajos. La presentación de la revista científica cerrará este periplo investigador.