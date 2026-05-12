Marchan a buen ritmo las obras del aparcamiento "fundamental" para la gestión turística de Somiedo

Las obras del nuevo aparcamiento de Pola de Somiedo marchan a buen ritmo. El alcalde somedano, Belarmino Fernández, califica esta actuación de "fundamental" para el concejo y considera un "orgullo" haber logrado su desarrollo en un tiempo récord. La actuación, que este martes fue visitada por la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, estará lista a finales de junio para el inicio de la temporada estival.

"Somiedo es un referente en la compatibilización de la protección del patrimonio natural con un turismo de calidad", subrayó Llamedo, que defendió que esta actuación "permitirá ordenar los flujos de visitantes, mejorar su experiencia y, al mismo tiempo, preservar los valores naturales que hacen único el parque". El Principado invierte en la actuación 697.016 euros con cargo a los fondos europeos Next Generation y dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Para la gestión de estos fondos el Ayuntamiento y el Principado firmaron un convenio de colaboración.

Las obras en la parcela. / R. T. C.

Para Llamedo inversiones como esta "son un ejemplo de cómo mejorar el destino de tal modo que redunde en beneficio de visitantes y de la población residente". En este sentido, el Principado subraya que el objetivo de este aparcamiento, con capacidad para más de un centenar de vehículos entre coches y autobuses, es "reducir el tráfico en las áreas de mayor valor natural y fomentar una movilidad más sostenible dentro del parque".

Críticas del PP

Por su parte, el PP de Somiedo denunció irregularidades en todo el procedimiento empezando por el, a su juicio, elevado importe pagado por el Ayuntamiento para hacerse con el terreno para la obra. "Se han pagado 250.000 euros por tres parcelas que suman aproximadamente una hectárea de suelo no urbanizable, protegido, de naturaleza agropecuaria y sin aprovechamiento urbanístico alguno. La cifra llama poderosamente la atención", subraya la portavoz municipal, que critica la opacidad del proceso.

"Estamos ante una operación extraordinariamente controvertida, económicamente difícil de sustentar y administrativamente necesaria de muchas explicaciones", dice la portavoz popular Josefina Álvarez, que anuncia que el PP ya ha recurrido la compra de las parcelas y que analizará con detalle todo el expediente en cuanto reciba toda la documentación solicitada.

Por su parte, el alcalde de Somiedo defiende el desarrollo en tiempo récord de un proyecto tan necesario para Somiedo y critica la actitud del PP. "Nos parece increíble su postura en una obra tan importante para Somiedo, no solo por el parking, sino por las posibilidades que ofrece este terreno en el que incluso podría desarrollarse vivienda pública. Es inconcebible que el PP de Somiedo con el apoyo del partido a nivel regional esté boicoteando permanentemente todo lo que se hace", precisa.

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Además, sobre la crítica al alto precio de las parcelas, detalla que se basaron en "tasaciones homologadas; se trata de un precio muy razonable por un terreno de alto valor". El primer edil defiende el cumplimiento de toda la normativa en el desarrollo de este proyecto que permitirá disponer de un gran aparcamiento en plena capital del concejo, junto al recinto ferial.