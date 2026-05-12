San Tirso de Abres llora al gaitero Alfredo Castaño, natural de Trasdacorda y afincado en Lugo, que falleció a los 92 años

San Tirso de Abres llora a Alfredo Castaño, mecánico de profesión y gaitero por afición, además de informante de los investigadores de la música tradicional. Aunque vivía en la localidad lucense de A Pontenova, mantuvo siempre estrechos vínculos con su tierra de nacimiento. Falleció en el hospital de Lugo a los 92 años y su funeral tendrá lugar este martes.

Castaño nació en la localidad santirseña de Trasdacorda en julio de 1933 y se mudó a la próxima localidad de A Pontenova para trabajar en un taller mecánico. Especialista en motores, estudió electromecánica por correspondencia y siempre trató de mejorar en su oficio.

Casado con la santirseña Josefa Freije, también fallecida, fue en su jubilación cuando hizo realidad su sueño de dedicar tiempo a la música y a la construcción en madera. "Por su pericia como mecánico construyó sus propios patrones y moldes que le permitieron fabricar instrumentos musicales diversos", recuerdan desde la asociación cultural San Tirso del Eo a la que siempre estuvo muy ligado. No en vano, formó parte del grupo de portadores de la tradición oral del colectivo y, en agosto de 2023, fue el pregonero de su popular Semana Cultural.

También era uno de los asiduos a la Festa da Gaita, que organiza la asociación cultural Arcángel San Miguel en Valdepares y que cada año reúne a músicos tradicionales del Occidente y de la Mariña lucense.

Antonio Fernández falleció en abril

Su pérdida se suma a la de Antonio Fernández Vidueiro, también integrante de este grupo de portadores y fallecido el pasado 19 de abril. Natural de Espasande, Fernández aprendió el oficio de carpintero y ejerció toda su vida como carpintero y albañil. De jubilado, formó parte del Grupo de Portadores de Tradición Oral mostrando sus aperos, fue un gran colaborador de las mallas del trigo que se realizaban en la capital santirseña y también fue pregonero de la Semana Cultural en 2014.

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"La asociación siente la perdida de personas como Alfredo y Antonio que son verdadera bibliotecas orales", señala el colectivo.