Treinta mujeres emprendedoras de la zona rural participan en una jornada de formación sobre identidad digital en Vegadeo
El taller, con una treintena de participantes, tuvo "un enfoque práctico y participativo adaptado a la realidad de pequeños negocios, autónomos y proyectos del medio rural"
Vegadeo acogió este martes una jornada formativa dirigida a mujeres emprendedoras. La cita se enmarca en el Proyecto de Emprendimiento con mujeres del Medio Rural, una iniciativa promovida por la Dirección General de Igualdad y desarrollada por Valnalón y la Fundación para el Fomento de la Economía Social.
Una treintena de emprendoras se dieron cita en el salón de plenos de Vegadeo dentro del denominado Foro de Consolidación Empresarial, un taller centrado en la comunicación y redes sociales para empresas que fue impartido por la empresa de comunicación "Me lo dijo Pérez".
"Marta Pérez y David Pérez abordaron cuestiones relacionadas con la creación de una identidad digital reconocible, la planificación` de contenidos, la grabación de vídeos para redes sociales o las claves para comunicar de forma cercana y efectiva sin necesidad de grandes recursos técnicos", señalan los promotores de este taller concebido con "un enfoque práctico y participativo adaptado a la realidad de pequeños negocios, autónomos y proyectos del medio rural que buscan mejorar su presencia digital y conectar con nuevos públicos a través de herramientas accesible y formatos actuales".
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