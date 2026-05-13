Cudillero renovará el centro de San Martín de Luiña con una inversión de 50.000 euros procedente de fondos europeos

Lavado de cara para el centro neurálgico de San Martín de Luiña. El Ayuntamiento de Cudillero acaba de conseguir una partida de 50.000 euros con cargo a los fondos de recuperación Next Generation para acometer la renovación integral del centro de esta localidad cudillerense. Las obras comenzarán a principios de junio.

"Es una obra bastante ambiciosa por toda la zona en la que se va a actuar, en el centro de la localidad, donde están los bares y donde se celebra la feria de ganado y las fiestas. Es una zona de mucho uso y el pavimento está muy deteriorado así que era necesaria la actuación", señala el alcalde, Carlos Valle.

Mapa de la zona en la que se va a actuar. / R. T. C.

El primer eil explica que inicialmente estaba previsto asumir la actuación con fondos propios, si bien lograron justificar la necesidad de esta actuación para incluirla en los fondos Next Generation. "El convenio que ya tenemos firmado con el Principado se amlía para hacer esta actuación, aprovechando que queda dinero sobrante de estos fondos. Hemos peleado para encajar la actuación como una obra de puesta en valor de nuestra zona rural, pues es una zona muy visitada, de la que parten rutas vaqueiras", señala Valle.

Dinero para caminos

El Gobierno local destaca la importancia de esta obra y también la posibilidad de liberar los 50.000 euros del presupuesto municipal que se iban a destinar a la obra. Ahora esos fondos podrán invertirse en "la rehabilitación de caminos en la zona rural".

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Por otro lado, el Ayuntamiento de Cudillero trabaja en un proyecto complementario de ordenación de las zonas de reciclaje, así como la renovación del parque infantil de la localidad. Ambas actuaciones no tienen fecha cerrada, pero el primer edil confirma que se ejecutarán a lo largo de este año.