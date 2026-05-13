El museo de Puerto de Vega reabrirá el lunes sus puertas tras una ambiciosa remodelación

Navia ya tiene fecha para la reapertura del Museo Historias del Mar, de Puerto de Vega. Tras la remodelación integral de este equipamiento museístico, concebido como una de las tres puertas de entrada a la comarca Tierras del Navia-Porcía (antes denominada Parque Histórico del Navia), el centro reabre este lunes, coincidiendo con el Día Internacional del Museo.

El espacio cerró el pasado noviembre para afrontar la remodelación, presupuestada en 146.550 euros y adjudicada a la empresa Proa Sur S. L. En concreto, los trabajos se centraron en la digitalización, renovación y ampliación del equipamiento dedicado a poner en valor el patrimonio cultural y marítimo del concejo. El objetivo de la actuación era actualizar el discurso expositivo y también ampliar los contenidos.

"Tras un periodo de trabajos de mejora y adecuación, el museo, un referente en la comarca, regresa para ofrecer a los visitantes un viaje inmersivo a través de la herencia marinera, la industria conservera y la estrecha relación de sus gentes con el Cantábrico", señala el Gobierno de Navia sobre esta obra de actualización del discurso.

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El Museo Historias del Mar, que abrió sus puertas en 2010, es "un homenaje vivo a la identidad de Navia". El equipo de Gobierno desvela que el nuevo diseño "integra elementos visuales impactantes y una narrativa histórica rigurosa" para "atraer tanto a los vecinos del concejo como a turistas interesados en la cultura marítima del norte de España".