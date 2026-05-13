Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Más seguridad para la AS-14: renovados 41 kilómetros de la carretera que une Grandas con Puente del Infierno (Cangas)

La inversión ha superado los 3,3 millones de euros y se ha concentrado en territorio cangués y allandés

La mejora de la AS-14 a vista de dron

La mejora de la AS-14 a vista de dron

T. Cascudo

Allande/ Cangas

Se acabó el sufrir por los baches y el firme gastado en el trayecto que une la presa de Grandas de Salime con Puente del Infierno. El Gobierno de Asturias ha dado por concluidas las obras de mejora integral de la AS-14, una arteria vital que da vida a los concejos de Allande y Cangas del Narcea. Tras una inversión que supera los 3,3 millones de euros, los 41,3 kilómetros de esta vía lucen un aspecto renovado.

Las obras han consistido en la renovación del firme, saneando las zonas más castigadas y mejorando el drenaje. Además, se ha renovado toda la señalización y los sistemas de contención, algo que se agradece de corazón cuando toca cruzar estas curvas con la niebla pegada al parabrisas.

La Consejería de Movilidad explica que la actuación se ha dividido en dos tramos. Por un lado, se destinaron 2,3 millones de euros para el trayecto entre la presa de Grandas de Salime y el puerto del Palo. Por otra parte, la bajada desde el puerto hasta Puente del Infierno contó con un millón de euros "para renovar el pavimento y reforzar las condiciones de seguridad vial, en un tramo con gran intensidad de uso por parte de residentes, transporte profesional y visitantes".

Noticias relacionadas

Movilidad explica que la renovación integral de la AS-14 "es uno de los compromisos incluidos en el programa del Suroccidente, que ha movilizado ya más de 60 millones de inversión". Además, subrayan que este año están previstas nuevas actuaciones como las obras ya anunciadas en el corredor del Narcea a su paso por Cangas y Tineo.

TEMAS

  1. Multa de hasta 600 euros y sanciones en el permiso de conducir por no respetar la bajada de velocidad obligatoria que ya registra el BOE: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego sábanas de primavera más baratas del mercado: por solo 4,49 euros
  3. Multa de hasta 800 e inmovilización del vehículo por circular sin la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la nueva norma
  4. David Villa se vuelca con el Langreo para garantizar su supervivencia
  5. Adiós a las multas por la etiqueta B en ciudad: el Supremo tumba las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
  6. La cena que cambió el rumbo del Sporting de Gijón y de Borja Jiménez: intrahistoria de un desencuentro inesperado
  7. Una 'descomunal' tormenta arrasa 'el Valle del Jerte asturiano': 'Hemos perdido casi todas las cerezas; en minutos, el trabajo de todo un año se fue al garete
  8. El enganchón entre un histórico periodista de TVE y un historiador del Real Oviedo: 'Siga usted con su prepotencia

Así será el gran homenaje de Oviedo al vermú: dos zonas hosteleras de la ciudad ambientarán sus terrazas como las de Italia de mediados del siglo XX

Así será el gran homenaje de Oviedo al vermú: dos zonas hosteleras de la ciudad ambientarán sus terrazas como las de Italia de mediados del siglo XX

Más seguridad para la AS-14: renovados 41 kilómetros de la carretera que une Grandas con Puente del Infierno (Cangas)

Más seguridad para la AS-14: renovados 41 kilómetros de la carretera que une Grandas con Puente del Infierno (Cangas)

Tomé pide a Barbón que reconozca fallos y asuma responsabilidades políticas en el caso Cerredo

Tomé pide a Barbón que reconozca fallos y asuma responsabilidades políticas en el caso Cerredo

Otero Novas presenta libro en Madrid: "El humanismo cristiano siempre ha sido antitotalitario"

Otero Novas presenta libro en Madrid: "El humanismo cristiano siempre ha sido antitotalitario"

"Es lo que defendemos y seguiremos defendiendo": el reiterado no del gobierno a la retirada del monumento del Simancas

"Es lo que defendemos y seguiremos defendiendo": el reiterado no del gobierno a la retirada del monumento del Simancas

Las nuevas pulseras (de moda) en Oviedo: se repartirán hasta finales de mayo en un centenar de establecimientos

Las nuevas pulseras (de moda) en Oviedo: se repartirán hasta finales de mayo en un centenar de establecimientos

La mejora de la AS-14, de Allande a Cangas, a vista de dron

El valle del Nalón vuelve la vista hacia su tradición culinaria: arranca la Cocina de Carbón Sessions con una ración de historia gastronómica

El valle del Nalón vuelve la vista hacia su tradición culinaria: arranca la Cocina de Carbón Sessions con una ración de historia gastronómica
Tracking Pixel Contents