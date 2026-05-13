Más seguridad para la AS-14: renovados 41 kilómetros de la carretera que une Grandas con Puente del Infierno (Cangas)
La inversión ha superado los 3,3 millones de euros y se ha concentrado en territorio cangués y allandés
Se acabó el sufrir por los baches y el firme gastado en el trayecto que une la presa de Grandas de Salime con Puente del Infierno. El Gobierno de Asturias ha dado por concluidas las obras de mejora integral de la AS-14, una arteria vital que da vida a los concejos de Allande y Cangas del Narcea. Tras una inversión que supera los 3,3 millones de euros, los 41,3 kilómetros de esta vía lucen un aspecto renovado.
Las obras han consistido en la renovación del firme, saneando las zonas más castigadas y mejorando el drenaje. Además, se ha renovado toda la señalización y los sistemas de contención, algo que se agradece de corazón cuando toca cruzar estas curvas con la niebla pegada al parabrisas.
La Consejería de Movilidad explica que la actuación se ha dividido en dos tramos. Por un lado, se destinaron 2,3 millones de euros para el trayecto entre la presa de Grandas de Salime y el puerto del Palo. Por otra parte, la bajada desde el puerto hasta Puente del Infierno contó con un millón de euros "para renovar el pavimento y reforzar las condiciones de seguridad vial, en un tramo con gran intensidad de uso por parte de residentes, transporte profesional y visitantes".
Movilidad explica que la renovación integral de la AS-14 "es uno de los compromisos incluidos en el programa del Suroccidente, que ha movilizado ya más de 60 millones de inversión". Además, subrayan que este año están previstas nuevas actuaciones como las obras ya anunciadas en el corredor del Narcea a su paso por Cangas y Tineo.
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