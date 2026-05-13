Valle de Lago rememora su Navidad más especial: en 1961 los montañeros de Vetusta se abrieron camino entre la nieve para llevar la ilusión al pueblo somedano

En la localidad somedana de Valle de Lago nadie se olvida de los Reyes Magos de 1961. Y no porque vinieran más o menos cargados de regalos sino por la ilusión de recibir, abriéndose camino entre la nieve, a una particular cabalgata organizada por el grupo de montaña Vetusta, de Oviedo. Este año se cumplen 65 años de aquella insólita iniciativa y en el pueblo han acordado celebrarlo reuniendo a los protagonistas de tan ilusionante jornada.

"El grupo de montaña Vetusta, como delegados de los Reyes Magos, trajeron más que regalos, toda la ilusión del mundo a unos niños y niñas que en aquel tiempo vivían aislados del mundo exterior, entre otras cosas por la inexistente comunicación en tiempos de invierno", recuerdan los vecinos. El grupo ovetense propuso rememorar este acontecimiento y el pueblo aplaudió la idea y fijó este sábado, 16 de mayo, como fecha apropiada.

"Se pretende juntar, en la medida de lo posible, a todos los niños/niñas que estuvieron en aquella recepción y que puedan volver a reunirse con los miembros del grupo Vetusta, para conmemorar esta fecha tan especial", señalan los promotores del evento, que agreden al Grupo Vetusta su disposición a adaptarse a la fecha elegida por los vecinos. "Todo han sido facilidades", añaden.

"Auténtica aventura"

"El pueblo del Valle tiene que estar a la altura con este grupo montañero, que trajo la felicidad e ilusión a aquellos niños y niñas y también a los padres, que imaginamos lo vivieron con la misma ilusión que los peques, en aquel tiempo, donde solamente llegar al Valle, en invierno, con frío y nieve, por caminos complicados en esas fechas ya era una auténtica aventura", recuerdan los vecinos, que animan a asistir al evento a los protagonistas de aquel 6 de enero de 1961.

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"Nos gustaría reunir a todos aquellos que recibieron a los Reyes Magos aquel 6 de enero y nuevamente junto a los miembros del grupo Vetusta compartir una jornada de convivencia que será sin duda muy emotiva, en nuestro pueblo", señalan en la invitación remitida a todos los vecinos.