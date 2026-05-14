El festival Inclusiones llega a La Caridad con un fin: subir al mundo rural al escenario

La Fundación Edes vuelve a convertir La Caridad en un punto de encuentro para celebrar la diversidad, la cultura y la vida comunitaria. El próximo viernes 22 de mayo, a las 17:00 horas, el Auditorio As Quintas acogerá una nueva edición de "Inclusiones", un festival que este año mira a las formas de vida que siguen sosteniendo los pueblos bajo el lema "Las tradiciones del mundo rural".

La propia Fundación define el encuentro como una celebración que persigue "la unidad, la expresión de arte y el encuentro compartido".

La cita no es solo un espectáculo. Es una declaración de principios, algo muy alineado con todo lo que hace este colectivo que trabaja por los derechos de las personas con discapacidad. En el escenario se cruzarán música, baile, teatro, cuentos y pequeñas escenas de vida cotidiana para recordar que la inclusión también se construye desde lo cercano: desde una canción, una historia, una coreografía o una tradición compartida entre generaciones.

El programa

El programa anuncia la participación de Centro de Apoyo a la Integración de Canero, con una interpretación de "Viento del norte" de Nando Agüero; Zapatillas Rojas, con una propuesta de baile; Asociación Fraternidad, con una actuación teatral; Saúde Mental A Mariña, con Jorge el Mago; Escuela de Música de Vegadeo, con Alberto al piano; Centro Residencial Cabueñes, con "Les vacaciones" de Los Berrones; Residencia Villamil con cuentacuentos; y Colegio Edes, con "Mil cores". La entrada esgratuita.

El espíritu del festival encaja directamente con el propósito de la Fundación Edes: que las personas con discapacidad intelectual, riesgo psicosocial o trastornos del desarrollo sean protagonistas de su propio proyecto de vida y contribuyan a un entorno rural vivo y sostenible. Su misión oficial añade que trabajan "para mejorar la calidad de vida de estas personas mediante servicios y apoyos que faciliten sus derechos de ciudadanía plena y la construcción de una sociedad más justa e inclusiva".

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Por eso, el festival no presenta la cultura como adorno, sino como herramienta de participación. Cada actuación "habla de presencia, de derecho a ocupar un lugar visible y de la fuerza de una comunidad que se reconoce en su diversidad". En un mundo rural que muchas veces se cuenta desde la pérdida, la Fundación Edes propone otra mirada: la de un territorio que crea, acompaña, incluye y celebra.