San Tirso de Abres salva un punto negro de su vía verde y Castropol suma un espacio de coworking

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, inauguró esta mañana la nueva pasarela de la Ruta del Ferrocarril de San Tirso de Abres, una actuación de 165.500 euros que elimina el cruce con la N-640 en esta senda destacada de concejo, y visitó las viviendas comunitarias habilitadas en el antiguo Centro de Interpretación de la Pesca.

La actuación, financiada a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Oscos-Eo y con fondos europeos Next Generation, elimina el cruce de la carretera, considerado uno de los principales puntos negros del trazado. La travesía actual permite dar continuidad a la llamada vía verde al facilitar el paso bajo la carretera y evita que peatones y ciclistas tengan que atravesarla obligatoriamente.

La nueva pasarela de San Tirso de Abres. / R. A. S.

La intervención da respuesta a una "demanda histórica" del vecindario y mejora la accesibilidad de un itinerario muy utilizado tanto por visitantes como por la población local para el ocio, el paseo y la práctica deportiva, tal y como destacó el alcalde, Clemente García. Llamedo, por su parte, subrayó que la obra "mejora la seguridad y la accesibilidad de la principal infraestructura turística del concejo" y refuerza "la apuesta por un modelo de turismo sostenible vinculado al medio natural".

Símbolo identitario

La vía verde de San Tirso de Abres, también conocida como ruta del Ferrocarril o Vía Verde del Eo, discurre por el antiguo trazado del ferrocarril minero que unía A Pontenova, en Galicia, con San Tirso de Abres.

Aquel tren se utilizó para transportar hierro desde las minas de Vilaoudriz hasta el puerto de Ribadeo, desde donde el mineral salía por barco hacia otros destinos. Hoy, ese antiguo corredor industrial se ha transformado en una ruta de baja dificultad, muy apreciada por familias, caminantes y ciclistas.

El recorrido forma parte de la identidad turística de San Tirso de Abres, un concejo marcado por el río Eo, la pesca y el paisaje de ribera.

El municipio, uno de los más occidentales de Asturias, conserva una estrecha relación con el río y con actividades como la pesca de truchas, reos y salmones, además de contar con espacios de paseo y ocio vinculados al entorno fluvial.

La jornada de la vicepresidenta en San Tirso incluyó también la visita al nuevo espacio de 'coliving rural', promovido por el Principado en colaboración con el Ayuntamiento y financiado con fondos del Ministerio para la Transición Ecológica. El proyecto, con una inversión cercana a 162.000 euros, ha permitido transformar el antiguo Centro de Interpretación de la Pesca en viviendas comunitarias concebidas como espacios de convivencia compartida.

Nuevos habitantes

La iniciativa pretende facilitar la llegada de nuevos habitantes, favorecer el arraigo y ofrecer soluciones residenciales adaptadas a nuevas formas de vida en el medio rural.

Además, reutiliza un edificio público ya existente, en línea con un modelo de desarrollo más sostenible y eficiente, según se desprendió de la visita institucional del regidor y la vicepresidenta. "El acceso a la vivienda es uno de los grandes desafíos del medio rural y proyectos como este permiten ofrecer soluciones innovadoras para atraer población, facilitar nuevos proyectos de vida y revitalizar nuestros pueblos", señaló Llamedo.

La agenda institucional se completó en Castropol, donde Llamedo visitó, junto al alcalde, Francisco Vinjoy, el nuevo centro de capacitación digital y espacio de 'coworking' habilitado en las antiguas escuelas de San Juan de Moldes. Esta actuación, impulsada por el Principado en colaboración con el Ayuntamiento y financiada con fondos europeos Next Generation, ha supuesto una inversión de 78.992 euros.

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