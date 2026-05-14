Cuando cada segundo cuenta: alumnos del Galileo Galilei aprenden en el HUCA a salvar vidas

El alumnado del ciclo formativo de Grado Medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Galileo Galilei de Navia participó este jueves en una jornada de formación en soporte vital básico y manejo del desfibrilador externo automatizado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), una actividad integrada en el proyecto "Escuela y Salud" del Foro Comunicación y Escuela que por primera vez otorga a sus participantes un diploma acreditativo.

Marta Trelles y Noelia Álvarez, profesoras del ciclo, valoraron la experiencia como "muy enriquecedora", no solo por su relación directa con la formación sanitaria del alumnado, sino porque se trata de conocimientos útiles para cualquier persona.

"Ante una parada cardíaca, un atragantamiento o una situación de emergencia que puede ocurrir en cualquier sitio, en la calle o en cualquier entorno cotidiano, saber cómo actuar puede ser decisivo", destacó la primera.

La sesión, celebrada en una sala especial del centro hospitalario, estuvo dirigida por el José Antonio Gonzalo, presidente de la Comisión de RCP del Área Sanitaria IV y médico adjunto del Servicio de Medicina Intensiva del HUCA, y por Emilio García, también médico adjunto del Servicio de Medicina Intensiva del mismo hospital.

Diploma oficial

En la actividad participaron nueve alumnos y dos profesoras. Al finalizar, el alumnado recibió un diploma oficial acreditativo de asistencia, tras completar una formación teórica y práctica centrada en cómo actuar ante una parada cardíaca, cómo realizar maniobras de soporte vital básico, cómo utilizar un desfibrilador y cómo intervenir ante un atragantamiento.

Las docentes naviegas subrayaron el carácter "práctico" de la jornada. El alumnado pudo completar una parte online previa a través de una plataforma formativa y después reforzar esos contenidos de manera presencial en el HUCA, con profesionales especializados en la materia. "Verlo in situ, con expertos, enriqueció muchísimo la formación", señaló Trelles.

Para las profesoras, este tipo de enseñanza debería extenderse a más centros educativos y comenzar desde edades tempranas. "Es una formación básica, pero salva vidas. No se trata solo de tener un desfibrilador cerca, sino de saber manejarlo", defendió Trelles. También incidió en la importancia de aprender primeros auxilios, soporte vital básico y pautas de actuación ante emergencias comunes, como el atragantamiento, una causa relevante de muerte accidental.

Experiencia "muy positiva"

El alumnado coincidió en la utilidad de la experiencia. Cristina Pérez, de 45 años, explicó que para ella fue una formación "muy positiva", ya que nunca había tenido contacto directo con este tipo de procedimientos. "Te pone en el lugar de la persona que puede necesitar ayuda. Tener ciertas nociones da tranquilidad para todos: para quien camina por la calle y para quien tiene que atender una situación así", indicó.

Pérez destacó además el entorno en el que se desarrolló la actividad. "No había estado nunca en esa área del HUCA, ni tan siquiera como paciente. Es una zona muy bonita y los profesionales fueron fabulosos, muy agradables y comprensivos. Era algo que no habíamos visto tan de cerca", añadió.

"Pulir detalles"

Otro de los alumnos, Marcos Perrueco, de 34 años, reconoció que partía con algunas nociones previas, ya que sus padres son médicos, pero aseguró que la jornada le sirvió para aprender mucho y "pulir detalles" importantes. Entre ellos, recordó la necesidad de avisar al resto de personas antes de aplicar una descarga con el desfibrilador y llamar al 112 antes de comprobar correctamente la respiración. "Fue una formación muy productiva. Los profesionales fueron muy amables, con humor y seriedad en su justa medida", explicó el alumno, que también destacó la sala de formación del hospital, "con espacios luminosos y agradables" para el aprendizaje.

Desde el IES Galileo Galilei, tanto el profesorado como el alumnado expresaron su agradecimiento al Foro Comunicación y Escuela y en participar a su coordinador, Luis Felipe Fernández, por hacer posible esta iniciativa y ofrecer a los alumnos del ciclo naviego la oportunidad de participar en una formación que consideran "un privilegio" que ayuda a la sociedad porque lo aprendido "no es solo una competencia sanitaria, sino una herramienta ciudadana".

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Un conocimiento "sencillo, práctico y accesible" que, llegado el momento, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte."Por eso creo que se debería impartir este conocimiento en todos los institutos", concluyó la profesora Marta