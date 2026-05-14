Tapia salda su deuda con uno de los "padres" de la literatura en gallego-asturiano y dedica un premio de narrativa a Manuel García-Galano: "Se lo debíamos"

El próximo 24 de mayo, el tapiego Manuel García Sánchez, más conocido por su firma literaria Manuel García-Galano, habría cumplido 104 años. Es el día elegido por el Ayuntamiento de Tapia para convocar la primera edición de un premio de narrativa en gallego-asturiano que llevará su nombre y que constituye un homenaje a una figura irrepetible, considerado uno de los "padres" de la literatura en la lengua más occidental de Asturias y, sobre todo, un hombre culto y polifacético. "Es el homenaje que Tapia le debía", resume la concejala de Cultura, Carolina Álvarez.

Hijo predilecto de Tapia y académico de honor de la Academia da Llingua Asturiana, a García-Galano (La Roda, 1922-Oviedo, 2016) no le gustaban los homenajes. De carácter tímido, llegó a rehusar la propuesta de que una calle de Tapia llevara su nombre. "Después de muerto, ya podéis hacer lo que queráis", bromeaba con sus allegados. "No me considero un referente de nada y como soy de un natural tímido, hasta me ruboriza", señaló a LA NUEVA ESPAÑA en una entrevista publicada en 2008 y preguntado por qué sentía al ser un referente para las nuevas generaciones de escritores.

Sin embargo, Tapia sentía que debía rendir un último tributo a un hombre que tanto hizo por la cultura del Occidente de Asturias. Lo hace con el Premio de Narrativa Manuel García-Galano, que promueve el Consistorio con la colaboración de la Consejería de Cultura. Tapia quiere que el galardón tenga vocación de futuro y alimenta la participación proponiendo un premio único de 1.500 euros para el trabajo elegido.

Dos meses

El Ayuntamiento de Tapia cuenta con un jurado formado por maestros y académicos, que, además, compartieron amistad con el genio de La Roda. Los filólogos Luis Casteleiro y José Antonio Vior, el profesor de Lengua y también filólogo Ignacio Vares y los maestros Aurora Bermúdez, Josefina Cascudo y Rafael Cascudo. Los participantes tendrán dos meses a contar desde el 24 de mayo para dar forma a sus trabajos en gallego-asturiano, después, el jurado tendrá un mes para su veredicto y el fallo se hará público coincidiendo con la Feria Campomar, que se celebrará el próximo agosto en Tapia. Precisamente el próximo 28 de agosto se cumplirán los 10 años de la pérdida del escritor tapiego, a los 94 años.

Este premio busca motivar la creación en gallego-asturiano y se centra en narrativa para adultos para que complemente los otros dos premios literarios dedicados al eonaviego. Es el caso del premio de poesía "Ría del Eo" y el de literatura infantil "Quiastolita". Además, este galardón literario cuenta con el apoyo de la familia del escritor y su hijo, el reconocido pintor Miguel Galano, contribuye con una obra inédita que ilustrará el cartel de la convocatoria.

"Estamos muy contentos con sacar adelante este Premio que queremos que se consolide", señala Carolina Álvarez, que agradece el respaldo encontrado en el Principado.

Proyección especial

La concejala de Cultura está especialmente emocionada con este homenaje, no solo por ser natural del pueblo natal de Galano, sino también por haber interpretado muchas de sus obras teatrales como integrante del grupo Pico de Faro. De hecho, el día 24, coincidiendo con la fecha de la convocatoria del concurso, está previsto proyectar un vídeo de una representación que el grupo Pico de Faro, de La Roda, hizo en 2003 de la obra "Vennos el americano", de Galano. Será a las 19.00 horas en el auditorio.

Cuenta Carolina Méndez que la propuesta se planteó el pasado sábado, dado el éxito que tuvo el homenaje rendido en Tapia dentro de la Selmana de les Lletres Asturianes, que este año homenajeó a la asturiana Taresa Cónsul y al teatro costumbrista. La Consejería de Cultura planteó recordar la faceta teatral de Galano y publicó el sainete "Cásasenos a nena", una de las obras más conocidas del tapiego y que se estrenó en la villa en 1985. Lo hizo el grupo de teatro aficionado "Ameicer" que él fundó y dirigió y que gozó de mucho éxito en la villa.

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El acto del sábado incluyó la lectura de fragmentos de "Cásasenos a nena" lo que trajo muy buenos recuerdos en Tapia. De ahí la idea de proyectar esta grabación que se conserva de la representación de otra de sus obras más populares.