El camino de acceso a Forna, en Ibias, se convertirá en una pista pavimentada: la mejora supondrá una inversión de 267.200 euros

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha adjudicado por 267.200 euros las obras de mejora del camino de acceso a Forna, en el concejo de Ibias.

La actuación será ejecutada por la empresa Pesica de Servicios y Contratas S.L., que dispondrá de un plazo máximo de cinco meses para acometer unos trabajos que permitirán renovar el vial que une Folgueiras de Aviouga con Forna y que sirve de salida a la explotación ganadera de esta última localidad hacia la carretera AS-29, que conecta La Regla, en Cangas del Narcea, con San Antolín de Ibias.

El proyecto contempla la limpieza y el ensanche de la plataforma hasta alcanzar los tres metros de ancho, además de la corrección de curvas y la pavimentación integral del camino. También se instalará un sistema de drenaje para facilitar la evacuación de aguas pluviales y distintos elementos de balizamiento.

La intervención contará con financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), destinada a la mejora de infraestructuras agrarias orientadas al impulso de la competitividad dentro del Plan Estratégico de la Política Agraria Común.

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Desde el Principado recuerdan además que el Pacto por el Medio Rural de Asturias, firmado el pasado mes de febrero, incluye entre sus objetivos la mejora de infraestructuras para garantizar la vertebración territorial del medio rural, marco en el que se encuadra esta actuación y la mejora del acceso al espacio ganadero de Forna.